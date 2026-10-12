맨시티 대승 거두면 뭐하나! "EPL 전반에 악영향 우려"…리버풀서 재정 비위 비판 현수막까지 등장

TOPSHOT - Manchester City's French midfielder #10 Rayan Cherki (C) celebrates scoring the third goal with Manchester City's Argentinian midfielder #17 Enzo Fernandez (L) and Manchester City's Belgian midfielder #11 Jeremy Doku (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on October 11, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 강우진 기자]어수선한 분위기 속에서 맨체스터 시티가 리버풀을 3대0으로 제압했다. 리그 선두에 있는 맨시티의 재정 규정 위반 관련 유죄 판결이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 악영향을 줄 것이란 전망이 나온다.

영국 더선은 12일(한국시각) '게리 네빌이 리버풀을 상대로 놀라운 승리를 거둔 맨시티를 두고, 구단의 재정 규정 위반 유죄 판결을 둘러싼 상황이 EPL에 좋지 않다고 경고했다'고 보도했다.

맨체스터 유나이티드 출신 네빌은 해당 경기에서 맨시티의 미래를 둘러싼 불확실성이 계속해서 떠올랐다고 지적했다. 엔조 마레스카가 이끄는 맨시티는 이날 안필드에서 리버풀을 3-0으로 대파했다. 이번 시즌 EPL 개막 이후 전승 행진을 이어갔다. 엘링 홀란과 제레미 도쿠, 그리고 라얀 셰르키가 득점했다.

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맨시티는 대승하고도 마냥 기뻐하지 못하고 있다. 9시즌에 걸쳐 EPL 재정 규정을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았기 때문이다. 맨시티는 해당 결정에 항소했으며 현재 그 결과를 기다리고 있다. 구단에는 상당히 무거운 징계가 내려질 가능성이 여전히 남아 있다.

네빌은 "안필드에 와서 승리하는 것은 정말 어려운 일이고, 우리는 어떤 주저함도 없이 그들을 극찬해야 한다"면서도 "하지만 마음 한구석에는 오늘 이곳에서 그들이 정말 훌륭한 일을 해냈다는 생각과 함께, 그 문제가 계속 떠오른다"고 말했다. 이어 "유죄 판결이 확정된다면 EPL 전체에 거대한 그림자가 드리워질 것"이라고 덧붙였다.

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네빌은 맨시티의 이런 불확실성이 리그 전반에 걸쳐 악영향을 미칠 것이라 우려했다. 무엇보다 리그 선두에 있는 맨시티이기에 대규모 승점 삭감 등으로 강등될 경우 EPL 전반에 걸쳐 일어날 부정적 파장을 우려하고 있다. 리그 전체적으로 맨시티를 향한 적대적인 분위기가 형성되고 있다. 이번 경기에서 리버풀 팬들은 맨시티 구단에 야유를 퍼부었다. 일부 리버풀 팬들은 맨시티의 재정 비위를 비판하는 현수막을 내걸고 구호를 외쳤다. 하지만 이러한 논란에도 맨시티는 강했다. 팀은 리그 6연승을 달성했고, 2위 아스널과의 승점 차를 3점으로 벌렸다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com