"팔꿈치 골이 정심이라고" '글라스너 더비' 日 애제자 동점골→두 번째 골은 명백한 오심…노팅엄, 1-3 역전패에 폭발

사진캡처=더선

AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]올리버 글라스너 노팅엄 포레스트 감독이 친정팀과의 대결에서 고개를 떨궜다.

노팅엄은 11일(이하 한국시각) 영국 런던의 셀허스트 파크에서 열린 크리스털 팰리스와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 6라운드에서 1대3으로 역전패했다. '글라스너 더비'였다.

글라스너 감독은 지난 시즌까지 팰리스를 이끌며 FA컵과 유로파 컨펀러스리그 우승컵을 선물했다. 그는 이번 시즌을 앞두고 노팅엄의 지휘봉을 잡았다.

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글라스너 감독은 팰리스를 떠난 후 처음 셀허스트 파크를 찾았다. 출발은 좋았다. 경기 시작 3분 만에 단 은도이가 선제골을 터트렸다. 팰리스는 좀처럼 주도권을 잡지 못했다. 하지만 전반 종료 직전 두 골을 터뜨리며 분위기를 반전시켰다.

글라스너 감독의 애제자인 일본 출신의 가마다 다이치가 전반 41분 동점골을 터트리며 승부를 원점으로 돌렸고, 전반 추가시간인 49분에는 제퍼슨 레르마가 역전골을 작렬시켰다. 팰리스는 후반 14분 예레미 피노의 쐐기골을 묶어 대세를 갈랐다.

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시즌 2승(1무3패)째를 챙긴 팰리스는 승점 7점으로 12위로 올랐고, 승점 5점(1승2무3패)의 노팅엄은 14위에 자리했다.

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하지만 레르마의 역전 결승골이 논란이 됐다. 영국의 '더선'은 '팰리스가 노팅엄과의 홈 경기에서 넣은 두 번째 골이 아난 칼라일리의 팔꿈치에 맞고 들어간 것으로 보여 논란을 불러일으켰다'며 '코너킥 상황에서 레르마가 헤더로 골망을 흔들었는데, 리플레이 화면을 보면 공이 골문 안으로 들어가는 과정에서 칼라일리의 팔꿈치를 스친 것이 분명하게 드러났다'고 전했다.

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주심은 VAR(비디오판독)을 거쳤다. 하지만 골은 인정됐고. 노팅엄 팬들은 격분했다. 골의 주인공이 누구인지에 대한 혼란도 있었다. '스카이스포츠'의 해설위원들은 하프타임에 칼라일리의 골이라고 주장하기도 했다. 하지만 규정상 의도와 상관없이 팔이나 손으로 골을 넣을 수 없다.

EPL 전 심판인 마크 할시는 "만약 우발적인 핸드볼로 골이 들어갔다면, 그 골은 무효 처리돼야 한다. 공은 그의 팔꿈치에 맞고 방향을 바꿔 골문 안으로 들어갔다. 논란의 여지가 있고 규정상으로도 그 골은 무효 처리되었어야 한다"고 설명했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com