"진짜 은퇴는 네가 해라" 이강인이 동네북인가...韓 축구 에이스에게 다시 쏟아진 악플 세례, 맹목적 비난 속출 "분탕질 하지 마라"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]아무런 말도 하지 않은 이강인이 돌을 맞고 있다.

대표팀 내부 분위기에 대해서는 말을 아낀 이강인이다. 이강인은 앞서 6일 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선 경기에서 전반 45분만을 소화하고 9~10월 A매치 일정을 마쳤다. 앞서 이강인은 우루과이, 베네수엘라를 상대로도 선발 출전했다.

이강인은 "항상 (김)민재 형과 얘기를 많이 한다. 민재 형도 그렇고 (황)인범이 형, (황)희찬이 형이 어린 선수들과 얘기를 많이 한다. 그런 부분에 있어서 많이 언급을 항상 해준다. 더 신경 쓸 수 있었다. 형들이 경기 전이나 소집 중에도 그런 부분 많이 언급해줘서 우리는 배우는 점이 많다. 형들을 잘 따르려고 하는 것 같다"고 했다. 대표팀 주축인 '1996년생 동갑'의 은퇴설이 대두된 시점에서 그들의 중요성을 언급했다.

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축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 이강인, 황인범이 회복 훈련을 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

이강인으로서는 당연한 언사다. 대표팀 선배이자, 팀의 버팀목인 선수들의 갑작스러운 은퇴설. 한국 대표팀 에이스인 이강인이지만, 충분히 자리에 어울리는 말로 상황을 넘겼다. 이강인은 이외에도 "앞으로도 어떻게 될지는 모르겠지만 지난 일은 지난 일이다. 최대한 신경 쓰지 않고 앞으로 어떻게 하면 더 잘할 수 있을지, 경쟁력 있는 팀이 될 수 있을지 고민해야 할 것 같다"며 "아시안컵보다는 11월에 어떻게 하면 좀 더 팀이 좋아질지, 그리고 어떻게 하면 선수들끼리 더 잘 이해를 해서 더 좋은 모습을 보여 드릴 수 있을지를 고민을 해야 될 것 같다"며 대표팀에 대한 애정과 노력만을 약속했다.

하지만 일부 악성 루머가 퍼지며 이강인에게 비난이 쏟아지고 있다. 이강인이 마치 대표팀 내부 갈등을 조장하는 세력의 일부라는 골자의 주장이었다. 이는 확인되지 않은 악성 루머다. 문제는 일부 팬들이 이를 사실처럼 여기고 직접 이강인을 향해 강한 비난을 쏟아내고 있다는 점이다. 이강인의 개인 SNS 계정 최근 게시물에 댓글을 통해 '진짜 은퇴는 이런 사람들이 해야 맞다', '정신차리길 바란다', '분탕질 하지 마라'라며 강도 높은 비난을 내뱉었다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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이미 이강인은 2024년 아시안컵에서도 고초를 겪은 바 있다. 이강인이 선배인 손흥민에게 대들며 폭력 사태를 일으켰다는 소문과 함께 이강인에 대한 여론이 악화된 바 있다. 이후 이강인은 손흥민을 찾아가 사과했고, 대국민 사과까지 했다.

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다만 사건의 실상은 차이가 있었다. 이강인의 단독 행동으로 인한 문제가 아니었고, 피해를 본 당사자도 입을 닫았다. 먼저 폭력을 행사한 쪽도 이강인이 아니었다. 그럼에도 이강인은 입을 닫고 대표팀에 매진하며 국가대표 에이스급의 활약을 선보이고 있다. 입을 닫고 한국 축구만을 위해 노력 중인 에이스에게 가혹한 대우가 아닐 수 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com