'안방' 스틸야드로 돌아온 포항, 2026~2027시즌 ACLE 첫 홈 경기...상대는 조호르

사진=포항스틸러스

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[스포츠조선 이현석 기자]돌아온 스틸야드, 안방에서 포항 스틸러스가 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 첫 승을 겨눈다.

포항은 13일 오후 7시 포항 스틸야드에서 조호르 다룰 탁짐과 2026~2027시즌 ACLE 리그 스테이지 2차전을 치른다. 정밀안전진단과 보수 작업을 마치고 돌아온 스틸야드, 팬들을 맞이하는 첫 경기가 바로 아시아 무대에서 펼쳐지는 정상급 맞대결이다. 두 달 만에 홈경기에서 포항은 분위기 반전과 함께 ACLE 첫 승을 노릴 예정이다.

경기 당일에는 푸드트럭과 푸드존에서 닭꼬치, 타코야끼, 스무디 등 다양한 먹거리를 즐길 수 있다. 포항은 음식을 다회용기에 제공하며 일회용품 사용을 줄이고 있다. 스틸 스토어 N에서는 ACLE 유니폼을 만나볼 수 있다. 리뉴얼 오픈 기념 이벤트로 선착순 구매자를 위한 미공개 포토카드와 파니니 카드 증정 이벤트도 진행한다. 이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있다. 포항스틸러스 홈경기 티켓은 구단 공식 홈페이지와 티켓링크에서 에매할 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com