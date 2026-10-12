K리그 역사상 이런 행사 없었다, 'MVP'가 만드는 특별한 '텐동'...이동경 "새 추억 만들어 기뻐"

한국프로축구연맹

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[광화문=스포츠조선 김대식 기자]K리그에 이런 행사는 없었다.

'2025시즌 K리그1 MVP(최우수선수)' 이동경이 유니폼 대신 앞치마를 입었다. 그가 12일 텐동 브랜드 '온센텐동' 광화문점에서 앞치마를 입고 등장했다. 명실상부 K리그 최고 선수인 그가 월요일 아침부터 서울 한복판에 등장한 이유는 '10-10(텐텐)동'을 팬들에게 만들어주기 위해서다.

정확히 한 달 전, 이동경은 K리그 최초의 역사를 만들었다. 그는 울산 문수축구경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 '2026 하나은행 K리그1' 29라운드 경기에서 1골-1도움을 터트려 10골-10도움 고지를 밟았다. 1983년에 출범한 K리그 역사에서 '국내 선수 최초'로 두 시즌 연속 10-10 클럽에 가입하는 대업을 이뤘다. 외국 선수를 포함해도 몰리나(2011, 2012시즌) 이후 역대 두 번째다. '명문' 울산 구단 역사에서도 10-10 클럽에 가입한 선수는 이동경이 최초였다.

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울산에서 성장해 울산을 대표하는 에이스로 성장한 이동경이 역사를 세우자 구단에서 특별한 이벤트를 기획했다. '텐동경' 별명을 가진 이동경의 밈(Meme)을 오프라인에서 활용해보자는 독특한 아이디어. 울산 구단은 텐동 브랜드인 온센텐동에 직접 협업을 요청했고, 온센텐동도 울산의 색다른 기획에 응답했다.

단순히 이동경이 팬들을 위해 텐동 음식을 만들어주는 기획이 아니었다. 명문 울산의 위상에 걸맞게 'K리그 최초의 하이엔드 F&B 팝업'으로 기획했다. 온센텐동 광화문점 내부는 이동경 유니폼부터 축구화, 포스터 등으로 화려하게 꾸며졌다. 입구부터 울산을 상징하는 '파란색' 굿즈들이 가득했다.

스포츠와 F&B 브랜드 간의 이색적인 협업 사례에 반응은 가히 폭발적이었다. 사전 예약 100명은 페이지 오픈 5초 만에 매진됐다. 행사 당일 오전 11시부터 진행될 예정이었지만 오전 10시 전부터 팬들이 도착해 기다릴 정도.

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이동경은 11일 광주FC 원정 경기를 치르고 곧바로 서울로 이동하는 강행군이었지만 웃음을 잃지 않았다. 그는 "한 번도 아르바이트 같은 걸 해본 경험이 없다. (구단에서) 이렇게 좋은 기회를 만들어 주셔서 또 색다른 경험을 해볼 수 있다. 좋은 일이다. 제 기록과 더불어서 좋은 일로 새 추억을 만들어 더 기쁘다"는 소감을 밝혔다. 이동경은 이 행사를 위해 보건증까지 발급받았다. 국가대표 축구선수라면 쉽게 경험하지 못할 일이다.

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이동경은 "사실 (기획을 듣고) 어이가 조금 없었다"고 솔직하게 말하며 웃은 뒤 "그래도 굉장히 좋은 행사가 될 것 같았다. 이런 행사를 보며 구단에서 잘 챙겨준다는 느낌도 받았다. 울산 동료들도 부러워했다"고 했다.

그라운드에서 땀을 흘렸던 그는 이날만큼은 주방에서 땀을 흘렸다. 교육받은 대로 직접 튀김도 튀기고, 음식을 직접 서빙까지 했다. 국가대표가 직접 만든 음식을 건네받은 팬들의 표정은 환했다. 스페셜 메뉴인 '텐텐동' 반응도 좋았다.

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특별한 만남을 통해 팬들과 교감한 이동경은 이제 2시즌 연속 MVP에 도전한다. 11골-11도움으로 공격 포인트 1위를 달리고 있는 그는 MVP 유력 후보로 거론되고 있다. 이동경은 "좋은 기록을 만들었다고 생각해 작년보다 올해 더 자신감이 있다. 어릴 때부터 커온 팀, 저를 키워준 팀에서 이렇게 좋은 기록을 세우고, MVP를 할 수 있다면 더 기쁠 것 같다"며 자신감이 넘쳤다. 광화문=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com