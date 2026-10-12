'분위기 최악' 손흥민 대신 내가 미국 정복, '코리안 음바페' 정상빈+세인트 루이스 미쳤다, 15G 무패행진 '우승 후보 등극'

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 아닌 다른 선수가 미국프로축구리그(MLS)를 정복할 기세다.

정상빈의 소속팀 세인트 루이스 시티 SC는 12일 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 LA 갤럭시와의 2026시즌 MLS 리그 경기에서 6대2 대승을 거뒀다. 이번 승리로 세인트 루이스는 서부 콘퍼런스 1위인 벤쿠버 화이트캡스를 승점 1점차로 추격하는데 성공했다.

정상빈이 벤치에서 출발한 가운데, 세인트 루이스는 2026년 북중미 월드컵 이후 MLS 최고의 팀답게 미친 화력을 터트렸다. 전반 2분 만에 터진 카를로 홀세의 선제골로 곧바로 분위기를 탔다. 홀세는 5분 뒤에 추가골을 터트리면서 날아다녔다. 홀세는 전반 21분 만에 해트트릭을 달성하면서 최고의 활약을 선보였다.

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10분 뒤에 세인트 루이스는 실점을 내줬지만 갤럭시는 세인트 루이스의 파괴력을 막아내지를 못했다. 전반 45분 페널티킥에서 라파엘 나바로의 쐐기골에 이어 전반 종료 직전에는 루카스 맥노튼의 득점까지 터지며 45분 만에 경기를 폭파시켰다.

맥노튼은 후반 8분 팀의 6번째 득점까지 터트렸다. 후반 26분 갤럭시가 한 골을 추격했지만 이미 결과는 뻔한 상황. 정상빈은 후반 35분 교체로 출전해 10분 가량을 소화했다.

월드컵 휴식기 전만 해도 세인트 루이스를 주목하는 사람은 없었다. 서부 컨퍼런스 중위권을 맴돌았기 때문이다. 우승 후보로 고려되는 팀이 아니었다.

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하지만 월드컵 이후 팀이 180도 달라졌다. 휴식기 후 첫 경기였던 스포팅KC전 3대2 승리를 시작으로 15경기 무패행진(11승 4무)을 달리고 있다. 세인트 루이스는 순식간에 서부 컨퍼런스 최강자인 벤쿠버를 위협하기 시작했다. 이번 시즌 양대 컨퍼런스 최강자인 내슈빌 SC보다 분위기가 좋다.

손흥민의 LA FC가 경기력과 성적이 좋지 않아 마크 도스 산토스 감독을 경질한 뒤에 임시 감독 체제로 운영되는 상황에서 정상빈의 세인트 루이스가 치고 올라오고 있다. 이제 중요한 MLS컵 플레이오프 개막까지 리그는 6경기 남았다. 남은 경기에서 이 기세를 유지할 수 있다면 세인트 루이스는 MLS 정복 0순위로 지목될 것이다. 2025시즌 도중에 세인트 루이스로 합류한 정상빈은 이번 시즌에는 선발과 교체를 오가면서 25경기에 출전 4골-1도움을 기록 중이다.