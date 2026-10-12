손흥민 한명으로 축구할 수 없다...일부 팬들의 선 넘은 악플, 비난 속 애꿎은 피해자까지 '이대로라면 다 죽는다'

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 박찬준 기자]이러면 진짜 다 죽는다.

'은퇴설'로 논란의 중심에 선 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케), '96라인'을 향한 일부 축구팬들의 악플이 도를 넘었다. "은퇴하라"는 얘기는 애교에 가깝다. 눈쌀을 찌푸리게 할 정도의 욕설이 대다수다. 선수들이 SNS 댓글 기능을 막아버리자, 구단 SNS까지 찾아가 한글로 비난을 퍼붓고 있다.

이미 '96라인'은 온라인상에서 거의 '매국노' 취급을 받고 있다. 이들을 밈으로 한 조롱하는 뉘앙스의 AI 영상 수십개가 제작돼 온라인을 떠돌고 있다. 반향도 뜨겁다. 대표팀 훈련 중 96라인이 이강인(아틀레티코 마드리드)과 함께 웃고 있는 장면을 악의적으로 편집한 가짜 뉴스 조회수는 150만을 훌쩍 넘겼다.

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이 과정에서 애꿎은 피해자까지 나왔다. 가만히 있던 이강인에게 불똥이 튀었다. '탁구 게이트'로 고초를 겪었던 이강인은 이후 어떤 갈등에도 참전하지 않고 침묵했지만, 이번 사태로 갑자기 무대 위로 소환됐다. 엉뚱한 화살이 쏟아졌다. 이강인의 SNS에는 선을 넘는 악성 댓글로 가득하다. 소속팀 SNS에도 마찬가지다.

이유는 하나다. '손흥민'을 건드렸기 때문이다. 96라인의 은퇴설을 둘러싸고 여러 해석들이 나오고 있지만, 세상은 이들을 '주장' 손흥민에게 반기를 든 철부지로 여기는 모습이다. 그들이 은퇴를 결심하게 된 이유, 그 메시지는 중요치 않은 분위기다. 물론 이들이 자신의 속내를 드러내기 위해 쓴 방식에 대해서는 손가락질 할 수 있다. 많은 이들이 주장하는 대로, 태극마크는 흥정의 대상이 될 수 없다. '태극마크를 볼모로 삼았다'는 비판은 그래서 일리가 있다. 애매한 메시지로 혼란을 야기했다는 점 역시 비판 받아 마땅한 부분이다.

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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그렇다고 하더라도, 현재 분위기는 비정상적이다. 마녀사냥식으로 흐르고 있다. 마치 손흥민이 '선', 대척점에 있는 96라인이 '악'인 구도다. 손흥민을 괴롭하는 악당들이 대표팀을 떠나지 않으면 안되는 분위기로 향하고 있다. 당사자인 손흥민도, 96라인도 침묵하고 있는데 말이다. 고래 싸움에 낀 이강인도 마찬가지다.

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이는 한국 축구에 그 어떤 도움도 되지 않는다. 김민재는 나폴리 시절보다 내려왔다고는 하지만, '세계 최고 클럽'인 바이에른 뮌헨에서 준주전급으로 활약하는 '월드 클래스' 수비수다. 황인범도 대체 불가능한 중원의 핵이다. 황희찬도 여전히 위협적인 공격 카드다. 지난 몇년간 한국 축구가 '역대급 황금세대'를 맞이했다는 평가를 받은 것은 유럽에서도 존재감을 과시한 이들의 이름값 때문이었다. 손흥민은 말할 것도 없다.

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누구 하나 포기할 수 없는, 대표팀의 소중한 자원들이다. 손흥민이 입버릇처럼 말하는 대로 '동료'들이 있기에 골도 넣을 수 있고, 승리도 할 수 있다. 다시 '원팀'으로 일어서야 한다. 그러기 위해서는 결국은 내부에서 움직여야 한다. 대표팀 내 리더십이라는게 존재한다면, 지금 힘을 내야한다. 그러지 못한다면 그 리더십은 아무 의미가 없다.

지금처럼 외부에서 흔들면 진짜 다 죽을 수 밖에 없다. 축구는 11명이 뛰는 스포츠다. 그 각기 다른 개성과 생각이 하나로 뭉쳐질때 비로소 강해질 수 있다. 손흥민 한 명으로는 경기를 할 수 없다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com