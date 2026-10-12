"1등 51건 무더기 적중!" 축구토토 승무패 59회차, 1등 총적중금 5억7000여만원[공식발표]

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[스포츠조선 전영지 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 스페인 라리가 14경기를 대상으로 진행한 축구토토 승무패 59회차에서 1등 적중 51건이 나왔다고 밝혔다.

10월 12일 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨이 발표한 적중 결과에 따르면, 대상 경기 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등 적중은 51건으로 집계됐다. 1등 총적중금은 5억 7093만 8500원이며, 각각 1119만 4880원을 받을 수 있다.

2등은 1165건이 적중했으며, 개별 적중금은 19만 6040원이다. 이어 3등은 1만787건(1만 590원), 4등은 5만4140건(4220원)이 적중에 성공했다. 이번 회차의 1등부터 4등까지 전체 적중 건수는 6만 6143건이다. 이번 회차의 경기 결과는 승(홈팀 승리) 6경기, 무(무승부) 5경기, 패(홈팀 패배) 3경기였다. 전체 14경기 중 5경기가 무승부로 끝난 가운데서도 51건이 모든 경기의 결과를 맞히며, 무더기 1등 적중으로 이어졌다.

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주요 맞대결인 리버풀-맨시티(12경기)전에서는 맨시티가 원정에서 3-0 완승을 거뒀고, 첼시도 안방에서 본머스를 상대로 5골을 터뜨리며 5-1 대승을 거뒀다. 라리가에서도 레알 베티스가 오사수나에 5-2로 승리하며 다득점 경기를 펼쳤다. 레알 마드리드는 비야레알을 1-0으로, 아틀레티코 마드리드는 알라베스를 2-1로 제압하는 등 한 골 차로 승부가 갈린 경기들도 있었다. 맨유-토트넘(6경기)전은 한 골씩 주고받으며 1-1 무승부로 마무리됐다. 이어, 애스턴-브렌트퍼드전과 헐시티-에버턴전, 라싱-발렌시아전은 나란히 2-2로 끝났으며, 엘체-셀타비고전은 득점 없이 마무리됐다.

다음 회차인 축구토토 승무패 60회차는 2026-2027 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 14경기를 대상으로 12일(월) 오전 8시부터 발매를 개시했으며, 오는 13일 (화) 오후 11시까지 전국 판매점 및 베트맨에서 구매할 수 있다. 60회차에는 AT마드리드-맨유전과 맨시티-파리 생제르맹(PSG)전 등 유럽 주요 클럽들의 빅매치가 포함됐다.

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먼저, 10월 14일(수) 오전 4시에는 AT마드리드-맨유(3경기)전이 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린다. 같은 시간 비야레알-나폴리(5경기)전은 세라미카 스타디움에서, 갈라타사라이-바르셀로나(6경기)전은 알리 사미 옌 스포츠 콤플렉스에서 진행된다.

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이어 15일(목) 오전 4시에는 맨시티-PSG(8경기)전이 에티하드 스타디움에서 펼쳐진다. 같은 시간 AS로마-레알 마드리드(9경기)전도 로마 올림피코 스타디움에서 열린다.

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한국스포츠레저 관계자는 "5경기가 무승부로 끝나는 등 승부를 가늠하기 쉽지 않았음에도 이번 회차에서 51건의 1등 적중이 쏟아졌다"라며 "챔피언스리그 빅매치가 이어지는 승무패 60회차에도 축구팬들의 많은 관심을 부탁한다"라고 전했다.

축구토토 승무패 적중결과 및 대상경기 정보 등 자세한 내용은 베트맨 사이트에서, 경기 분석 콘텐츠는 베트맨 내 토토가이드에서 확인할 수 있다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com