"사우디 여행 취소 권고" 손흥민·이강인·김민재 등 모레노호 '안전 비상', 11월 중동 원정 평가전 '적신호'…韓 축구 올스톱 大위기

AP 연합뉴스

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 김성원 기자]'캡틴' 손흥민(LA FC) 리더십의 붕괴, '96즈' 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케04)의 은퇴설 등 로베르트 모레노 국가대표팀 감독이 출발부터 수렁에 빠졌다.

모레노 감독의 '탓'도 있다. 첫발을 떼기 전 갈등 구도를 이미 인지하고 있었다. 하지만 그는 '임시'라는 한계로 안이하게 대응했다. 주장 손흥민을 유임했고, 결국 탈이 났다. 모레노 감독은 피부로 '내분'을 느낀 후 더 골이 깊다는 것을 인식했다. 모레노 감독의 계약기간은 11월 27일까지다. 앞으로 2경기가 남았다. 아시안컵까지 여정을 이어가기 위해서는 11월 A매치 2연전에선 우려를 불식시켜야 한다. 대대적인 변화는 불가피하다.

그런데 또 다른 암초를 만났다. 모레노 감독의 거취를 떠나 한국 축구는 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵에서 1960년 우승 이후 67년 만의 정상을 노리고 있다. 1월 10일(이하 한국시각) 예멘과 조별리그 E조 1차전을 시작으로 15일 베트남, 20일 아랍에미리트(UAE)와 2, 3차전을 치른다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 손흥민과 이재성이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

대한축구협회는 현지 적응을 위해 다음달 아시안컵 리허설로 중동 원전 2연전을 계획하고 있다. 공식 발표는 하지 않았지만, 상대는 사우디와 카타르로 결정됐다. 그러나 3개월 남은 아시안컵은 차치하고 당장 평가전부터 사우디의 정세 불안으로 성사 여부가 불투명해졌다. 사우디의 관문이 폭격받았다. 예멘의 친이란 반군 후티의 미사일 공격으로 12명의 사망자가 발생한 지 불과 하루 만인 11일 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 또 다시 공격을 받아 화재가 발생했다. 사우디는 피해 복구와 안전 평가를 위해 리야드 공항 운영을 전면 중단했다.

우리 정부도 대응에 나섰다. 11일 오후 10시부로 사우디 전역에 대한 여행경보를 3단계 '출국 권고'로 상향 조정한다고 밝혔다. 외교부는 "사우디아라비아에 체류 중인 우리 국민은 긴요한 용무가 아닌 한 출국하고, 여행예정자는 여행을 취소하거나 연기해 줄 것"을 권고했다. 다음달 초 미국의 중간선거도 변수다. 중동 정세가 더 급박하게 변할 수 있다. 발등에 불이 떨어진 축구협회는 이제서야 '플랜B'를 다각도로 검토 중인 것으로 전해졌다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 교체를 준비하는 선수들에게 작전지시를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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중동 원정이 취소될 경우 한 달 남은 평가전 상대를 급하게 물색하기는 쉽지 않다. 아시아 각국의 A매치 스케줄이 이미 짜여 있다. 일본은 싱가포르에서 브라질, 파라과이와 2연전을 갖는다. 한국처럼 원정에 오를 예정인 호주는 카타르, 요르단과 만나고, 이란은 이라크 등과 4개국 친선대회를 계획하고 있다.

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'플랜B'에서도 중동 원정 변경은 쉽지 않다. 사우디를 국내에 불러들이는 것은 시나리오에 없는 것으로 알려졌다. 사우디 원정의 경우 경기장 변경이 대안으로 논의되고 있는 것으로 전해졌다. 수도 리야드가 아닌 비교적 안전한 도시에서 평가전을 치르는 방안을 강구하고 있다고 한다. 사우디가 여의치 않을 경우 카타르, UAE 등 중립국에서 경기하는 것도 고려되고 있다. 카타르에서 사우디와 카타르, 2연전을 치를 수도 있다.

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모레노호는 11월 A매치 기간(9~18일)에 맞춰 재가동된다. 만에 하나 평가전이 불발되면 한국 축구는 '올스톱'의 위기에 처하게 된다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com