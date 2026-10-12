'중국의 손흥민' 우레이 "우린 더 뛰어난 성과 원한다" ACLE 우승 노리나, 대전전도 승리 각오...머스캣 감독 "일단 회복에 집중, 높은 수준 경기력 이어갈 것"

상하이=이현석 기자

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[상하이=스포츠조선 이현석 기자]대전하나시티즌을 마주한 상하이 포트, 목표는 역시 승리다.

상하이 포트는 13일 오후 7시 중국 상하이 푸동 스타디움에서 대전과 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 2차전을 치른다.

상하이 포트, 중국 슈퍼리그를 대표하는 강팀이다. 2026시즌 현재 리그 7위로 성적이 아쉽지만, 안심할 수 없다. 2018년 첫 우승을 시작으로, 2023년부터 2025년까지 리그 3연패 대기록도 세웠다. 최근 9경기도 7승2무, 무패 행진으로 경기력이 뜨겁다. 전력도 대단하다. 중국 대표팀 최고의 슈퍼스타였던 우레이, 울산 HD 출신의 레오나르도를 비롯해 프린스 암펨, 미겔 캄포스 등 대단한 외국인 선수들을 보유했다. 호주 대표팀 출신의 케빈 머스캣 감독 또한 요코하마 마리노스, 상하이 포트에서 모두 리그 정상에 모르며 아시아 무대에서 인정받은 지도자다.

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사전 기자회견에 참석한 머스캣 감독은 "준비 기간이 꽤 짧았다. 우리의 마지막 경기에 대해 집중적으로 피드백을 제공하고 경기 후 회복에 집중했다. 비교적으로 ACLE를 잘 시작했다. 최근 몇 주 동안 보여준 수준 높은 경기력, ACLE에서 보여준 수준의 경기력을 이어가고자 한다"고 했다.

이날 기자회견에는 상하이 소속의 공격수이자, 중국 대표팀 레전드인 우레이도 참석했다. 우레이는 "최근 컨디션이 좋고, 경기에서의 결과도 좋았다고 본다. 내일은 또 다른 경쟁이다. 올해 ACLE에서 작년보다 더 나은 성과를 거두길 원한다. 좀 더 나은 성과, 그리고 팀의 상승세를 유지하겠다"고 했다.

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상하이=이현석기자 digh1229@sportschosun.com