이강인한테 탈탈 털릴 맨유 온다...'레전드' 네빌 깊은 한숨 "이 중원 조합 그만 보자...정신 좀 차려"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드 중원을 파괴하는 이강인의 모습이 그려진다.

아틀레티코 마드리드와 맨유는 오는 14일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전을 치른다.

경기를 앞두고 양 팀의 분위기는 사뭇 다르다. 아틀레티코는 4연승을 달리는 반면 맨유는 나쁘다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막 후 6경기에서 단 1승밖에 없다. 최근 4경기는 가히 충격적이다. 1명이 적은 맨체스터 시티도 홈에서 잡지 못해 0대1로 패배했다. 브라이튼과의 컵대회에서는 2-0으로 이기다가 2-3 대역전패로 망신을 당했다. 풀럼 원정길에서 겨우 1대1 무승부를 거둔 뒤 10명 토트넘조차 제압하지 못했다.

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토트넘전 이후 맨유 레전드이자 해설위원으로 활동하는 게리 네빌은 맨유 중원 조합에 큰 의문부호를 표했다. 이날 맨유는 유리 틸레망스와 코비 마이누 조합을 내세웠다. 하지만 중원 대결에서 크게 밀리는 모습을 노출했다.

AP연합뉴스

네빌은 "틸레망스와 마이누 조합은 이제 볼 만큼 봤다. 벌써 끝이라고 단정 짓는 것은 너무 극단적이라 그러고 싶지는 않지만, 이 조합이 EPL에서 맨유라는 클럽이 요구하는 역동성을 갖춘 중원은 아니라는 점을 느끼기엔 충분했다"고 강하게 비판했다.

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이어 "개인으로 보면 둘 다 좋은 선수들이다. 하지만 때로는 서로 잘 맞지 않거나 합이 들어맞지 않는 선수들이 있기 마련이다. 카를로스 발레바가 마이누와 함께 교체 투입되었을 때는 훨씬 더 많은 에너지가 느껴졌다. 중원에 변화가 있어야 하며, 나머지 선수들도 정신을 차려야 한다. 이제 디에고 시메오네의 아틀레티코 원정과 엘런드 로드 원정이 기다리고 있기 때문"이라고 경고했다.

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중원만의 문제가 아닌 맨유의 시즌 초반이다. 경기력 자체가 한 팀이라는 느낌이 들지 않는다. 네빌은 에너지 레벨 저하를 문제 삼았다. 그는 "3주간의 휴식기가 리셋할 수 있는 순간이었기에 이번 경기력은 우려스럽다. 이번 경기는 28일 동안 8경기를 치르는 중요한 일정의 시작이었다. 맨유에 정말 기대했던 것은 첫 1분부터 보여주는 열정적이고 에너지 넘치는 경기력이었다. 하지만 1시간 동안 그 붉은 유니폼을 입은 선수들에게서 열정적이고 에너지 넘치는 모습은 전혀 보지 못했고, 토트넘이 3-0이나 4-0으로 앞서 나갔어야 할 경기"라고 지적했다.

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맨유가 에너지 레벨이 떨어지고, 중원에서 힘도 떨어진다면 이강인에게 요리되기 딱 좋은 팀이 될 것이다. 최근 경기력이 매우 좋은 이강인은 한 순간만 놓쳐도 경기장에서 차이를 만들어낼 수 있는 선수이기 때문이다.