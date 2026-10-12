'이제 말레이시아, 바레인도 쉽지 않다' 3연패→FIFA랭킹 96위 급추락 中, 11월 친선 A매치 상대 벌써부터 걱정..'이번에도 지면 100위 밖이다'

중구 축구 대표팀 샤오자이 감독 캡처=중국 소후닷컴 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]"중국 지도자들은 책임지는 경우가 드물다." "자발적으로 사임하는 일도 거의 없다."

중국축구협회는 최근 A매치에서 3연패를 당했던 샤오자이 감독을 교체하지 않는 것으로 알려졌다. 중국 A대표팀은 최근 가진 친선 매치에서 뉴질랜드(0대3), 팔레스타인(0대5) 그리고 타지키스탄(0대1)에 졸전 끝에 연속으로 졌다. 안방에서 당한 패배에 홈팬들의 실망이 매우 컸다. 기존 전력에서 앞서는데도 경기 내용과 결과에서 모두 낭패를 봤고, 중국의 FIFA랭킹은 96위로 추락했다. 팬들은 다음 최신 랭킹에서 100위 밖으로 밀려날 것이라며 우려하는 목소리를 냈다.

중국과 팔레스타인의 친선 경기 모습 캡처=팔레스타인 축구협회 SNS

중국 포털 소후닷컴은 "여러 소식통에 따르면 축구협회는 현재 감독 교체 계획이 없다. 샤오자이 감독이 아시안컵 준비까지 계속 팀을 이끌 것으로 전망된다"고 12일 보도했다. 또 중국은 11월 A매치 기간 동안 두 차례 친선경기를 갖는데 그 상대는 말레이시아와 바레인이 될 것이라고 전했다.

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이 보도에 중국 팬들은 실망하는 듯한 반응을 올렸다. 게시판에는 "우리는 더이상 질 여유가 없다. 계속 지면 해고당하는 게 당연한 일이다" "중국 코치들은 책임을 지는 경우가 드물다" "자발적으로 사임하는 일도 거의 없다" 등의 반응이 올라왔다.

전문가들과 팬들은 최근 대표팀이 한수 아래로 여겨졌던 팔레스타인에 5골차 대패, 타지키스탄에 무득점 패배를 당하지 샤오자이 감독과 선수단에 맹비난을 퍼부었다. "당장 감독을 경질하라" "선수들을 물갈이 하라" 등의 반응을 보였다. 그렇지만 중국축구협회는 샤오자이 감독을 지금 경질할 경우 대안을 찾기가 어렵다고 보고 있다. 시점이 애매하다. 11월 A매치 이후 곧바로 다음이 내년 2월 아시안컵이다. 새 감독을 뽑는다고 해도 준비할 시간적 여유가 없다.

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중국 대표팀은 오는 11월초 광저우에서 캠프를 차린다. 그곳에서 국제 초청 토너먼트를 갖는다. 말레이시아와는 평가전을 확정했다. 바레인과도 매치 성사 가능성이 높다고 한다.

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중국은 홈에서 팔레스타인에 5골차 대패를 당했다. 캡처=팔레스타인 축구협회 SNS

소후닷컴은 '대표팀이 이번 11월에는 최정예 라인업을 구성할 것이다. 아시안게임이 마무리돼 왕위둥, 주천제 같은 젊고 유망한 선수들이 대표팀에 복귀할 수 있다. 중원 싸움과 선수단 분위기 조성에 도움이 될 것'이라고 전망했다. 또 말레이시아와 바레인은 절대 만만하게 볼 상대가 아니라고 평가했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com