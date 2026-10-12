'우리 동네를 입다' 충북청주FC, 청주의 정체성 담은 데일리웨어 'DIAL 043 오버핏 긴팔 져지' 출시[오피셜]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주)이 지역번호 '043'에 청주의 정체성을 담은 신규 MD 상품 'DIAL 043 오버핏 긴팔 져지'를 출시한다.

스포츠트라이브와 함께 기획한 이번 상품은 'DIAL 043, CHEONGJU·우리 동네를 거는 시간'을 콘셉트로, 경기장과 일상에서 두루 착용할 수 있는 데일리웨어로 제작됐다. 충북 지역번호 '043'과 전화를 거는 행위를 뜻하는 'DIAL'을 결합해 구단과 지역, 팬을 연결한다는 의미를 담았다.

디자인은 옛 청주역사공원에서 영감을 얻었다. 청주의 익숙한 공간과 동네를 걷는 일상의 분위기를 제품에 반영했으며, 여유 있는 오버핏 실루엣과 캐주얼한 스타일을 적용해 평소에도 편하게 착용할 수 있도록 했다.

Advertisement

충북청주FC는 이번 상품을 통해 경기장 중심의 응원용 MD에서 일상복으로 상품 활용 범위를 넓히고, 팬들이 생활 속에서도 구단과 지역에 대한 애정을 표현할 수 있도록 했다. 지역 팬들에게는 익숙한 '043'을 새로운 디자인 요소로 선보이고, 타지역 팬들에게는 청주를 알리는 계기로 삼겠다는 취지다.

'DIAL 043 오버핏 긴팔 져지'는 100매 한정으로 출시되며, 충북청주FC 공식 MD샵과 온라인 쇼핑몰 아고라에서 동시에 판매된다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com