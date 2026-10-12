'결국 무리뉴는 브라질 영건을 버린다' '잉여 전력' 엔드릭, 또 1월 마드리드 떠난다.. AC밀란, 로마, 애스턴빌라 영입전 불붙었다..'지난 시즌엔 리옹이었다'

epa13262471 Endrick of Brazil appeals for a penalty during the Queensland Football Series international friendly match between Australia and Brazil at Queensland Country Bank Stadium in Townsville, 25 September 2026. EPA/MATT TAYLOR AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

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[스포츠조선 노주환 기자]결국 레알 마드리드 조제 무리뉴 감독은 브라질 출신 영건 공격수 엔드릭(레알 마드리드)을 쓰지 않을 것 같다. 엔드릭이 오는 1월 겨울 이적시장에서 마드리드를 떠날 것이라는 전망이 유력하다.

영국 매체 트라이발풋볼 등 복수들의 유럽 매체들은 엔드릭이 레알 마드리드에서 입지가 불투명하기 대문에 1월에 팀을 떠날 가능성이 매우 높다고 전했다. 일부에선 세리에A로의 이적을 심각하게 고려하고 있고 유력한 클럽은 AC밀란과 AS로마가 떠오르고 있다. 또 다른 일부에선 EPL 애스턴빌라에서 엔드릭을 강하게 원하고 있고, 그 형태는 임대가 될 것이라고 전했다.

만 20세의 엔드릭은 이번 시즌 마드리드에서 거의 경기에 나서지 못하고 있다. 지난 11일 레알 마드라드가 비야레알을 홈에서 1대0으로 꺾었지만 엔드릭은 결장했다. 교체 명단에만 이름을 올린 채 출전하지 못했다. 그는 정규리그 경기서 4분 만을 뛰는 데 그쳤다. 향후에도 얼마나 더 기회를 받을 수 있을 지 의문이 커지고 있다.

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소식통에 따르면 엔드릭은 커리어를 반등시키기 위해 이탈리아 이적을 심각하게 고려하고 있다고 한다. 로마 구단이 엔드릭 영입전에 뛰어들 조심이다. AC밀란이 그를 영입할 가장 유력한 대상으로 거론되고 있다.

Soccer Football - LaLiga - Elche v Real Madrid - Estadio Manuel Martinez Valero, Elche, Spain - September 15, 2026 Real Madrid coach Jose Mourinho reacts with Endrick REUTERS/Pablo Morano

이런 가운데 영국 매체 풋볼 인사이더는 우아니 에메리 감독의 애스턴 빌라가 엔드릭 영입을 우선적으로 고려하고 있다고 전했다. 1월에 임대를 하려고 한다는 것이다. 엔드릭은 지난 시즌에도 하반기를 프랑스 리옹에서 임대생으로 뛰었다. 리그1에서 통산 21경기에서 8골-8도움을 기록했다. 지난 여름, 리버풀이 이번 시즌 엔드릭의 임대를 추진했지만, 무리뉴 감독의 반대로 무산됐다.

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레알 마드리드 구단은 엔드릭이 벤치에 오래 머무를수록 시장 가치가 하락할 위험이 있다는 점을 고려하고 있다. 엔드릭은 브라질의 차세대 스타이지만 스페인에 입성 후 성장세가 주춤하고 있다. 킬리안 음바페와 비니시우스 주니오르 같은 주전 공격진들이 앞서 있어 주전 경쟁이 험난하다. 또 이적생 얀 디오망데도 마드리드의 공격 옵션이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com