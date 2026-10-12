"우리도 경쟁력 갖춘 팀" 황선홍 감독의 시선은 '오직 승리'..."ACLE 참가 팀은 모두 톱 레벨, 겪어보며 수준 가늠할 것"[ACLE 현장인터뷰]

사진제공=대전하나시티즌

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[상하이=스포츠조선 이현석 기자]황선홍 대전하나시티즌 감독의 시선은 오직 승리만을 향한다.

대전은 13일 오후 7시 중국 상하이 푸동 스타디움에서 상하이 포트와 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 2차전을 치른다.

구단의 역사를 바꾼 도약이었다. 대전은 과거 시민구단 시절인 2001년 FA컵(현 코리아컵) 우승으로 2002~2003시즌 ACL에 나선 적이 있다. 개편 후 마련된 아시아 최정상 대회, ACLE는 밟아본 적 없는 땅이었다. 2020년 하나금융그룹에 인수 이후 줄곧 꿈꿔왔던 '아시아'라는 목표는 현실이 됐다. 2025시즌 황선홍 감독과 대전 선수단은 K리그1 준우승이라는 성과를 발판 삼아 문턱을 넘었다.

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2차전 상대는 상하이 포트, 중국 슈퍼리그를 대표하는 강팀이다. 2026시즌 현재 리그 7위로 성적이 아쉽지만, 안심할 수 없다. 2018년 첫 우승을 시작으로, 2023년부터 2025년까지 리그 3연패 대기록도 세웠다. 최근 9경기도 7승2무, 무패 행진으로 경기력이 뜨겁다. 전력도 대단하다. 중국 대표팀 최고의 슈퍼스타였던 우레이, 울산 HD 출신의 레오나르도를 비롯해 프린스 암펨, 미겔 캄포스 등 대단한 외국인 선수들을 보유했다.

사진제공=대전하나시티즌

12일 사전 기자회견에 참석한 황 감독은 "ACLE 2차전 상대인 상하이 포트는 강한 팀이다. 원정 경기이기에 힘든 경기를 예상한다. K리그에서는 우리도 경쟁력을 갖춘 팀이다. 최선을 다해서 좋은 승부를 해볼 생각이다. 기대하셔도 좋다"고 했다.

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과거 FC서울 감독 시절 아시아챔피언스리그(ACL)에서 상하이 원정을 왔던 기억이 있는 황 감독이다. 다만 당시에는 0대1로 패배했다. 황 감독은 "오래된 일이라 기억이 가물가물하다"며 "이번엔 임하는 각오가 남다르다. 각국을 대표하는 마음이 있기에 가볍게 생각하지 않고, 그때의 패배를 갚아주고 싶다. 많은 패들이 경기장을 찾아주실텐데, 좋은 경기로 보답하는 것이 우리의 목표다. 반드시 승리하겠다"고 했다.

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대전은 앞서 ACLE 첫 경기, 홈에서 승리를 챙겼다. 뛰어난 경기력을 십분 발휘하며 첫 승의 기쁨을 누렸다. 교토상가를 홈으로 불러들여 1대0 승리, 대전월드컵경기장을 찾아온 8000여명의 홈팬들에게 달콤한 승리의 기쁨을 안겼다. 당시 황 감독은 J리그와의 격차를 줄여야 한다는 점을 강조했다. 중국 슈퍼리그 상위권 팀과의 상황도 크게 다르지 않다. 황 감독은 "아직까지 경기를 안 했기에 객관적인 판단은 어렵다. 다만 ACLE 참가 팀은 톱 레벨의 팀들이다. 어느 한 팀 소홀히 할 수 없다. 굉장히 어려움이 있을 것이다. 겪어보고, 경험하면서 경쟁을 통해 K리그의 수준이 어느 정도인지를 가늠해야 한다. 운동장에서 양보는 없다. 최선을 다해 승리하는 것이 바람직하다. 이겨서 돌아갈 생각이다"고 했다.

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ACLE 원정에 나서는 대전의 가장 큰 아쉬움은 중원 핵심인 밥신의 부상 이탈이다. 황 감독은 "리그 운영은 차질이 있지만, 내일 경기는 특별한 계획 변경이 없다. 해왔던 방식대로 하고자 한다. 다만 우리가 쓸 수 있는 옵션이 줄어드는 것은 부담이다. 여러 상황을 고려해 경기해야 한다"고 했다.

상하이=이현석기자 digh1229@sportschosun.com