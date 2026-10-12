"한국 선수라는 자부심 갖고 최선 다하겠다" 상하이 원정 나서는 하창래, 결연한 각오...상하이 막강 공격진? "조직적으로 대처"

사진제공=대전하나시티즌

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[상하이=스포츠조선 이현석 기자]"한국 선수라는 자부심을 갖고 경기에 최선을 다해 임하겠다."

대전은 13일 오후 7시 중국 상하이 푸동 스타디움에서 상하이 포트와 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 2차전을 치른다.

구단의 역사를 바꾼 도약이었다. 대전은 과거 시민구단 시절인 2001년 FA컵(현 코리아컵) 우승으로 2002~2003시즌 ACL에 나선 적이 있다. 개편 후 마련된 아시아 최정상 대회, ACLE는 밟아본 적 없는 땅이었다. 2020년 하나금융그룹에 인수 이후 줄곧 꿈꿔왔던 '아시아'라는 목표는 현실이 됐다. 2025시즌 황선홍 감독과 대전 선수단은 K리그1 준우승이라는 성과를 발판 삼아 문턱을 넘었다.

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홈에서 치른 리그 스테이지 1차전에서 교토상가를 꺾은 대전의 다음 상대는 상하이 포트, 중국 슈퍼리그를 대표하는 강팀이다. 2026시즌 현재 리그 7위로 성적이 아쉽지만, 안심할 수 없다. 2018년 첫 우승을 시작으로, 2023년부터 2025년까지 리그 3연패 대기록도 세웠다. 최근 9경기도 7승2무, 무패 행진으로 경기력이 뜨겁다.

사진제공=대전하나시티즌

사전 기자회견에 참석한 하창래는 "리그랑 ACLE로 빡빡한 일정을 보내고 있다. 안 피곤하다면 거짓말이지만, 이런 와중에 국제대회는 기대되고 큰 동기부여가 된다. 좋은 결과를 가져갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

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하창래는 2023시즌 당시 포항 스틸러스 소속으로 당시 아시아챔피언스리그(ACL) 무대를 뛴 바 있다. 3년 만에 돌아온 아시아 최고의 무대다. 하창래는 "3년만의 ACL에 나오게 됐다. 국제대회에서 새로운 환경, 선수들과 경기하는 것은 항상 설렌다. 한국에서 우리가 좋은 성적을 내고 이 경기장에 왔다. 한국 선수라는 자부심을 갖고 경기에 최선을 다해 임하겠다"고 했다.

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상하이를 상대로는 대전 수비진의 활약이 중요할 수밖에 없다. 상하이는 중국 대표팀 최고의 슈퍼스타였던 우레이, 울산 HD 출신의 레오나르도를 비롯해 프린스 암펨, 미겔 캄포스 등 대단한 외국인 선수들을 보유했다. 특히 공격진의 위력이 대단하다. 하창래는 "중국 프로팀들은 대부분 앞선에 좋은 외국인 선수들을 기용한다. 개인 능력에서 좋은 부분이 많지만, 어떻게 우리가 조직적으로 대처해야 할지를 얘기하고 대응하면 되지 않을까 싶다"고 했다.

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상하이=이현석기자 digh1229@sportschosun.com