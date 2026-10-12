데 제르비, 포체티노 따라 '친목 야유회' 떠난다…"서로를 더 잘 알아가기 위한 원정길"

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi looks dejected after Aston Villa's Emiliano Buendia scores their third goal REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼 선수단이 친목을 다지기 위해 함께 원정 훈련을 떠난다. 로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 마우리시오 포체티노 감독이 내렸던 결정을 답습한 것으로 보인다.

영국 기브미스포츠는 12일(한국시각)'데 제르비 감독이 지난 2019년 포체티노가 내렸던 결정에서 영감을 얻은 것으로 보인다'며 '데 제르비는 선수단 내 유대감을 강화하기 위해 이번 주 토트넘 선수단을 스페인으로 데려가기로 결정했다'고 보도했다.

Tottenham's Rodrigo Bentancur, left, clashes with Manchester United's Luke Shaw during the English Premier League soccer match between Manchester United and Tottenham Hotspur in Manchester, England, Saturday, Oct. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

데 제르비는 토트넘이 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 첫 승리를 따내지 못하고 있는 상황을 보며, 머리를 쥐어뜯고 있다. 그나마 지난 11일 리그에서 맨체스터 유나이티드를 상대로 보여준 경기력은 분명 긍정적인 신호였다. 승리를 거두지는 못했지만, 로드리고 벤탄쿠르가 퇴장당해 10명으로 싸운 상황에서도 승점 1점을 확보했다.

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토트넘은 지난 여름 이적시장에서 엄청난 금액을 쏟아부었지만, 데 제르비는 여전히 새롭게 구성된 선수단에서 원하는 경기력을 끌어내는 데 어려움을 겪고 있다. 데 제르비의 선택은 휴식이었다. 데 제르비는 스페인으로 떠나 선수들이 함께 시간을 보내며 서로 협력하고, 서로를 더 잘 알아가는 것을 목표로 하고 있다.

Tottenham's Rodrigo Bentancur is shown the red card during the English Premier League soccer match between Manchester United and Tottenham Hotspur in Manchester, England, Saturday, Oct. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

데 제르비 감독은 "함께 지내고, 저녁을 먹고, 서로를 더 잘 알아가기 위해서다"며 "팀이 되려면 동료들을 알아야 하고, 함께 있어야 한다"고 주장했다.

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특히 시즌이 진행 중인 가운데 선수단을 다른 나라로 데려간다는 점에서 데 제르비의 결정은 상당히 이례적이다. 팀 결속을 위해 다른 나라로 떠나는 것은 보통 프리시즌이나 A매치 휴식기에나 볼 수 있는 일이다. A매치 휴식기가 끝난 지 얼마 지나지 않은 시점에 이런 일정을 잡는 것은 흔치 않다. 이는 과거 포체티노 감독이 토트넘에서 시도했던 방법이다. 포체티노는 2019년 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승전을 앞두고 선수단을 함께 데리고 떠났다.

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이 결정은 남은 시즌 동안 토트넘에 긍정적 효과를 가져올 수도 있다. 토트넘은 지난 여름 이적시장에서 10명이 넘는 선수들을 영입했다. 재능을 갖춘 선수들이라는 평가를 받았지만, 아직까지 이들이 완전히 하나의 팀으로 조화를 만들어내지는 못하고 있다. 이번 스페인 원정은 선수들이 함께 유대감을 쌓을 기회가 될 것이라는 의견도 있다. 물론 결과가 나오지 않는다면 시간과 돈만 낭비한 일종의 야유회였다는 비난을 피하지는 못할 것으로 예상된다. 오는 20일 있을 코번트리 시티전 결과가 토트넘에게 무엇보다 중요한 이유다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com