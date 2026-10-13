공청회까지 열어 자구책 마련에 부산한 '초보' 김해FC, 팀성적 부진에 공석 중인 정식 감독 선임으로 정상화 시동

공청회에서 발언하는 정영두 김해시장 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]K리그2(2부)에 첫 도전한 김해FC의 2026시즌은 혹독했다. 13일 현재, 리그 26경기에서 2승8무16패(승점 14)로 최하위다. 남은 6경기에서 드라마틱한 변화를 가져오지 않는 한 현재 순위가 크게 달라질 것 같지 않다. K3를 주름잡았던 김해 구단은 첫 해 프로의 높은 벽을 실감했다.

지난 6월 지방선거를 통해 새롭게 김해 구단 이사장에 오른 정영두 시장은 구단 운영에 변화를 주고 있다. 프로에 성공적인 안착과 지속 가능한 청사진을 모색하기 위해 지난 10일 공청회까지 열었다. K리그 전문가, 프로축구연맹 고위 관계자, 서포터스, 시민 등 150여명이 참석했다.

김해 구단의 이런 시련은 이미 기존의 시도민 구단들이 한번씩 걸어온 시행착오다. 현재 김해는 단장과 정식 감독이 공석이다. 김해의 K리그 2부 참가를 하드캐리했던 손병철 단장이 지난 4월 갑작스럽게 물러났다. 비상근인 단장직은 이후 계속 공석이다. 손현준 감독 마저 지난 1일 사임했다. 현재는 감독대행 체제다. 선수단의 두 헤드가 공석이라 어수선할 수밖에 없다. 정 시장은 상근직 단장과 정식 감독 선임을 위한 물색을 주문해놓은 상황이다. 김해 정식 사령탑 하마평에는 K리그 사령탑 출신의 다수가 자천타천으로 오르내리고 있다. 이름값이 높은 '야인' 감독들이 도전 의사를 밝혀 김해시 관계자들을 깜짝 놀라게 했다는 후문이다.

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지난 10일 충남아산과의 홈 경기를 마치고 팬들에게 인사하는 김해FC 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

공청회에 참석했던 한 K리그 전문가는 김해시의 프로축구 성장 가능성을 높게 평가했다. 김해시의 올해 인구는 53만명으로 최근 성장세다. 젊은 인구의 유입이 많고, 또 경기장의 인프라, 주변 여건 등을 종합적으로 고려할 때 축구 클럽이 정착하기에 좋다고 봤다. 단 그는 "그동안 시도민구단의 과거 시행착오를 고려할 때 구단 운영을 전문가 집단에 맡겨주고 그 결과에 대한 책임을 묻는 쪽으로 가는 게 맞다"면서 "서로 '감 놔라 배 놔라' 하면 배가 산으로 갈 수밖에 없다. 돈은 돈대로 쓰고 지속가능한 시민 구단으로 자리잡는데 너무 많은 시간이 걸릴 뿐이다"고 말했다.

정영두 시장은 "이번 공청회에서 나온 쓴소리와 제언을 모두 겸허히 수용하겠다. 이렇게 모인 열정을 자양분 삼아 김해 축구가 한 단계 더 도약할 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 말했다. 정 시장은 최근 간부회의에서 구단 해체 가능성까지 거론하며 현 상황에 대해 질타한 것으로 알려졌다. 홈에서 아직 한 경기도 승리하지 못한 게 뼈아팠다. 공청회에 참가한 한 관계자는 "잘 준비해서 2027시즌에 도약해보자는 분위기다. 정 시장이 구단 운영진에 '잘 하라'는 경고 메시지를 준 것으로 보면 될 것 같다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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