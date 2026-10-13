'충격, 안필드 소요 사태' 맨체스터 시티에 0-3 충격패→관중과 경찰 충돌→10명 체포, 경찰 얼굴 부상..'완패한 리버풀의 어두운 그림자

Fans gather for the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester City in Liverpool, England, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Jon Super)

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Manchester City - Anfield, Liverpool, Britain - October 11, 2026 Liverpool fans with a banner related to the Manchester City's Premier League charges inside the stadium before the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]11일(현지시각) 영국 리버풀 안필드에서 벌어진 프리미어리그 리버풀-맨체스터 시티전 후 관중 소요 사태가 발생, 관중 10명이 체포되고 경찰관 한 명이 심각한 얼굴 부상을 입었다고 영국 머지사이드 경찰이 12일 발표했다.

경찰에 따르면 해당 경찰관은 경기 후 안필드 로드에서 한 남성을 체포하던 중 부상을 입어 병원으로 이송 후 치료를 받고 귀가했다고 로이터통신이 전했다. 당시 경기에선 홈팀 리버풀이 0대3으로 완패했다. 리버풀 미드필더 라이언 흐라번베르흐가 경고 누적 퇴장을 당한 후 맨시티 에링 홀란드, 제레미 도쿠, 라얀 셰르키에게 연속골을 얻어맞고 무너졌다. 리버풀 팬들이 흥분할만한 결과였다.

epa13296891 A banner from Liverpool supporters references Manchester City being found guilty of breaking Premier League financial regulations ahead of the English Premier League match Liverpool FC against Manchester City, in Liverpool, Britain, 11 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

체포된 인원 중에는 경찰관 폭행 혐의 2건을 받는 남성 한 명, 비극 모독 혐의를 받는 5명, 만취 및 소란·폭행 혐의 1명, 폭행 혐의 2명, 그리고 경기장 내 물건 투척 혐의 1명으로 알려졌다.

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리안 호빈 총경은 브리핑에서 "경찰관들은 경기장을 출입하는 이동을 원활하게 돕고 외부 도로의 혼란을 최소화하기 위해 경기장 밖에서 근무 중이었다"면서 "경찰관들과 진행요원들은 시민을 보호하고 안전하게 지키기 위해 그곳에 있는 것이며, 업무를 수행하던 중 경찰관이 심각한 부상을 입은 것은 매우 안타까운 일"이라고 설명했다.

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Manchester City - Anfield, Liverpool, Britain - October 11, 2026 Liverpool fans with a balloons related to the Manchester City's Premier League charges inside the stadium before the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

안필드에서 열린 이번 경기는 맨시티가 프리미어리그의 재정 규정 114건을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받은 이후 고조된 긴장감 속에서 치러졌다. 리버풀 팬들은 경기 시작 전 맨시티 선수들이 호명될 때 큰 야유를 보냈다. 또 향후 징계가 내려질 경우 강등될 가능성을 염두에 두고 "강등, 강등"이라고 연호하며 원정팀 선수단과 팬들을 자극했다.

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맨시티 측은 재정 위반 혐의를 부인하며 해당 판결에 항소한 상태다.

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맨유는 리그 개막 후 6연승으로 리그 선두를 질주하고 있다. 리버풀은 2승3무1패, 승점 9점으로 리그 9위다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com