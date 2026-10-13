리야드 공습 경보 속에도 멈추지 않는 호날두의 득점포...981호골 폭발

Soccer Football - AFC Champions League Elite - Al Nassr v Neftchi Fergana - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - October 12, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo reacts REUTERS/Stringer

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[스포츠조선 박찬준 기자]사우디 아라비아의 불안한 정세 속에서도 크리스티아누 호날두가 득점포 가동을 멈추지 않았다.

알 나스르는 12일(이하 현시시각) 사우디 수도 리야드의 알아왈 파크에서 열린 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 2차전 FC 네프치 페르가나(우즈베키스탄)와 홈 경기에서 3대1로 이겼다. 알 나스르는 이날 승리로 대회 첫 승을 신고했다.

호날두는 알 나스르가 1-0으로 앞서고 있던 전반 42분 아이만 야히야가 가슴으로 떨궈준 볼을 오른발 터닝 슈팅으로 마무리했다. 호날두의 커리어 통산 981번째 골이었다.

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킥오프까지 우여곡절이 있었다. 이날 경기는 애초 오후 9시 15분 킥오프할 예정이었다. 하지만 AFP통신에 따르면 후티 반군이 리야드를 향해 발사한 탄도미사일을 성공적으로 요격해 파괴했다는 사우디 주도 연합군의 발표가 난 뒤 경기가 1시간 미뤄졌다.

경기장 장내 아나운서는 상황이 안전하며 경기는 예정대로 진행될 것이라고 전하고 관중들에게 자리에 그대로 머물러 달라고 당부했다.

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앞서 리야드 주민들은 휴대전화로 "해당 지역에 잠재적인 적대적 위협이 발생했다. 침착함을 유지하고 자택이나 안전한 장소에 머물러 달라. 창문과 문에서 떨어져 있고, 민방위 당국의 지침을 계속 따라 주길 바란다"는 경보 메시지를 받았다.

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사우디는 최근 이란의 지원을 받는 후티 반군으로부터 일련의 공격을 받아왔다. 공격 대상에는 석유 시설과 유조선, 교통 거점 등이 포함됐다. 반군 후티의 미사일 공격으로 12명의 사망자가 발생한 지 불과 하루 만인 11일 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 또 다시 공격을 받아 화재가 발생했다. 사우디는 피해 복구와 안전 평가를 위해 리야드 공항 운영을 전면 중단했다.

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우리 정부도 대응에 나섰다. 11일 오후 10시부로 사우디 전역에 대한 여행경보를 3단계 '출국 권고'로 상향 조정한다고 밝혔다. 외교부는 "사우디아라비아에 체류 중인 우리 국민은 긴요한 용무가 아닌 한 출국하고, 여행예정자는 여행을 취소하거나 연기해 줄 것"을 권고했다. 다음달 초 미국의 중간선거도 변수다. 중동 정세가 더 급박하게 변할 수 있다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 손흥민과 이재성이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

당초 한국 축구는 현지 적응을 위해 다음달 아시안컵 리허설로 중동 원전 2연전을 계획하고 있었다. 공식 발표는 하지 않았지만, 상대는 사우디와 카타르로 결정됐다. 그러나 3개월 남은 아시안컵은 차치하고 당장 평가전부터 사우디의 정세 불안으로 성사 여부가 불투명해졌다. 발등에 불이 떨어진 축구협회는 이제서야 '플랜B'를 다각도로 검토 중인 것으로 전해졌다.

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중동 원정이 취소될 경우 한 달 남은 평가전 상대를 급하게 물색하기는 쉽지 않다. 아시아 각국의 A매치 스케줄이 이미 짜여 있다. 일본은 싱가포르에서 브라질, 파라과이와 2연전을 갖는다. 한국처럼 원정에 오를 예정인 호주는 카타르, 요르단과 만나고, 이란은 이라크 등과 4개국 친선대회를 계획하고 있다.

'플랜B'에서도 중동 원정 변경은 쉽지 않다. 사우디를 국내에 불러들이는 것은 시나리오에 없는 것으로 알려졌다. 사우디 원정의 경우 경기장 변경이 대안으로 논의되고 있는 것으로 전해졌다. 수도 리야드가 아닌 비교적 안전한 도시에서 평가전을 치르는 방안을 강구하고 있다고 한다. 사우디가 여의치 않을 경우 카타르, UAE 등 중립국에서 경기하는 것도 고려되고 있다. 카타르에서 사우디와 카타르, 2연전을 치를 수도 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com