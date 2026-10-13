스플릿까지 2경기 밖에 안남았는데...'매직넘버4' 서울 빼놓고는 정해진게 없다 '2~9위까지 모두가 후보'

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[스포츠조선 박찬준 기자]매년 뜨거웠던 스플릿 전쟁이지만, 올해는 진짜 '역대급'이다.

K리그1은 33경기를 치른 후 윗물과 아랫물로 나뉜다.1~6위가 자리한 파이널A는 우승, 아시아챔피언스리그 진출팀을 가린다. 반면 7~12위팀은 파이널B에서 강등 전쟁을 펼친다. 강등의 위기에서 피할 수 있는 파이널A행은 각 팀의 1차 목표다.

스플릿까지 이제 2경기밖에 남지 않았지만, 파이널A행이 결정된 팀은 우승을 예약한 선두 FC서울, 딱 한 팀뿐이다. 승점 65점(20승5무6패)을 기록 중인 서울은 2위 울산HD(승점 47)와의 격차를 18점으로 벌렸다. 우승까지 승점 4점만을 남겨두고 있다. 당장 32라운드에서 우승을 확정지을 수 있다. 서울이 김천 상무를 잡고, 울산이 부천FC와의 경기에서 승리하지 못할 경우, 조기 우승이 결정된다.

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그 아래인 2~6위는 아직도 오리무중이다. 예년 같으면 3~4개팀 정도가 파이널A를 확정짓고, 2~3개팀이 마지막까지 가는 형국이었는데, 올해는 1위 자리를 빼놓고 어떤 자리도 결정되지 않았다. 파이널B가 확정된 10위 김천 상무(승점 33), 11위 부천FC(승점 32), 12위 광주FC(승점 18)를 제외하고 모든 팀이 후보다.

지난 주말 펼쳐진 31라운드에서 분위기는 더 혼탁해졌다. '현대가 형제'들의 패배가 결정적이었다. 승리했더라면 파이널A행을 결정지을 수 있었던 울산은 11일 '최하위' 광주FC에 3대4 충격패를 당했다. 28경기 동안 승리가 없던 광주의 폭탄을 안으며 아래 팀들의 추격을 허용했다. 5위 전북(승점 44)도 9일 대전하나시티즌에 1대2로 역전패했다. 무려 18년 동안 이어오던 대전 원정 무패도 마감됐다.

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여기에 7위 인천 유나이티드가 9일 포항 스틸러스에서 3대0 대승을 거두고, 다음 날 8위 FC안양이 김천 상무를 1대0으로 잡으면서, 마지노선인 6위 언저리가 더 빡빡해졌다. 현재 6위 대전이 승점 43점, 7위 인천은 42점, 8위 안양은 41점, 9위 포항은 40점이다.

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일단 가장 유리한 팀은 역시 울산이다. 48골로 다득점에서 넉넉히 앞서 있는 울산은 남은 2경기에서 승점 1점만 추가해도 파이널A에 복귀할 수 있다. 울산은 지난 시즌 10년 만에 파이널B로 추락했다. 3위 강원FC(38득점)와 4위 제주SK(36득점·이상 승점 46)도 2경기에서 1승만 더하면 파이널A행 티켓을 거머쥔다. 그 아래는 예측 불가다. 기세만 놓고 본다면 최근 5경기 무패를 달리고 있는 대전이 앞서는 모습이지만, 한 경기 결과에 따라 순위가 확확 바뀌는 만큼 흐름은 또 다시 요동칠 수 있다. 결국 마지막까지 가봐야 할 전망이다.