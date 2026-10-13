이런 바보 같은 토트넘, 해리 케인급 재능 몰라봤다...득점력 대폭발, 랭킹 1위 "너무 실망스러운 결정"

사진캡쳐=디 애슬래틱

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[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 어쩌면 정말로 해리 케인급 재능을 놓쳤을지도 모르겠다.

영국 매체 BBC는 12일(한국시각) '왼쪽 측면에서 올라온 토미 콘웨이의 크로스를 높이 솟구쳐 헤더로 연결하며, 윌 랭크셔가 미들즈브러 소속으로 12경기 만에 9호 골을 터뜨렸다. 지난 토요일 울버햄튼을 상대로 미들즈브러의 1대0 승리를 이끈 것은 바로 이 탁월한 위치 선정과 골 결정력, 그리고 골잡이로서의 본능이었다. 이 활약으로 랭크셔는 리버사이드 스타디움의 새로운 스타로 자리매김한 반면, 친정팀 토트넘 홋스퍼에는 깊은 아쉬움을 남기고 있다'고 보도했다.

랭크셔는 토트넘이 키운 유망주다. 2005년생으로 어릴 적에 아스널, 세필드 유나이티드에서 성장하다가 2022년에 토트넘으로 합류했다. 토트넘에서 기대치는 대단했다. 18세 이하(U-18) 팀으로 합류했던 랭크셔는 1년 만에 U-21팀으로 월반했다. 또 1년 만에 웨스트 브롬위치 알비온으로 임대를 떠났다. 2년 만에 성인 무대에서 뛸 실력이 됐다는 걸 토트넘에서 입증한 셈이다.

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로이터연합뉴스

하지만 웨스트 브롬위치에서의 임대는 성공적이지 못했다. 그래도 이미 유소년 레벨은 한참 벗어난 선수였기에 토트넘은 랭크셔를 다시 임대 보내기로 결정했다. 지난 시즌 다시 한번 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)에 도전장을 내민 랭크셔는 옥스퍼드 유나이티드로 향했다. 주전 스트라이커로 뛰면서 47경기 12골-5도움으로 좋은 활약을 펼쳤다.

그래도 2부에서의 활약이었기에 토트넘은 랭크셔를 1군급 자원이라고 생각하지는 않았던 모양이다. 히샬리송도 팔리지 않고 있는 상황이었고, 도미닉 솔란케와 오마르 마르무쉬까지 있는 상황에서 랭크셔에게는 자리가 없었다.

랭크셔는 토트넘에 남길 원했지만 출전 시간이 더 급했다. 이에 토트넘은 기본 이적료 1000만파운드(약 190억원)에 보너스 조항 1000만파운드로 미들즈브러에 선수를 매각했다. 미들즈브러 이적 후 랭크셔는 잠재력이 폭발했다. 12경기에서 9골을 넣는 괴물 같은 파괴력으로 팀을 리그 2위로 이끌고 있다. 득점 랭킹 1위다.

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토트넘 서포터즈 그룹 '위민 오브 더 레인'의 공동 의장인 알리 스피칠리는 BBC와의 인터뷰에서 "많은 팬들이 '왜 그를 팔았을까' 의아해하고 있다. 돈 문제였을 가능성이 크다. 재판매 가치가 비교적 높을 때 현금화하자는 생각이었겠죠. 저는 확실히 실망했다. 팀의 이번 시즌 출발이 얼마나 나쁜지를 감안하면, 팬 입장에서는 잘못된 결정처럼 느껴진다"며 구단에 아쉬움을 토로했다.

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전 토트넘 골키퍼 폴 로빈슨은 "케인과의 비교가 이해가 간다. 케인과 비슷한 커리어 길을 걸어왔고, 피지컬 면에서도 체구가 비슷하다. 케인처럼 그 역시 10대 후반에 프리미어리그 주전이 된 다른 선수들에 비해 다소 늦게 만개하는 유형의 선수로 보인다"고 분석했다.

향후에 랭크셔가 대형급 선수로 성장한다면 토트넘은 그런 재능을 헐값에 풀어줬다는 비판을 피하기 어려울 것이다.