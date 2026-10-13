[공식발표] "이강인이 손흥민 왕따 범인" 최악의 악성 루머, 결국 법적 대응 나섰다...소속사 입장 발표 "사실무근"

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[스포츠조선 김대식 기자]결국 이강인 측에서 법적 대응에 나설 수 있다고 경고했다.

이강인 소속사인 더블랙레이블은 13일 공식 채널을 통해 악성 루머에 강력하게 대응하겠다고 밝혔다. 소속사는 '먼저 대한민국 축구를 아끼고 응원해 주시는 모든 분들게 감사의 말씀을 드린다. 최근 온란인을 중심으로 이강인 선수와 관련하여 사실과 다른 내용이 무분별하게 확산되고 있는 것을 확인하였다. 현재 거론되고 있는 일련의 내용들은 이강인 선수와 무관하며, 사실무근임을 분명히 밝힌다'고 했다.

이강인 소속사는 상황에 따라서는 법적 절차를 진행하겠다고 알렸다. '당사는 허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시글과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있으며, 사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행하겠다. 이강인 선수에게 보내는 꾸준한 관심과 사랑에 깊이 감사드리며, 선수 보호를 위해 최선을 다하겠다'고 전했다.

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이런 입장문이 발표된 이유는 이강인을 향한 악성 루머가 SNS상에서 무분별하게 확산되고 있기 때문이다. 지난 A매치 4연전을 통해 대한민국 축구 A대표팀 내부 분위기가 단합되지 않고 있다는 게 확인됐다. 이른바 '96라인' 김민재, 황인범, 황희찬이 몇몇 동료들에게 은퇴 의사를 밝힌 후 내부 갈등설이 수면 위로 올라왔다. 주장인 손흥민을 비롯한 베테랑 라인과 중간 역할을 해야 하는 96라인과의 갈등이 원인이었다.

그러나 정작 비난을 받고 있는 선수는 아무런 상관이 없는 이강인이다. 이강인이 이러한 사태를 주동한 흑막이라는 말도 안되는 루머가 확산됐다. 우즈베키스탄과의 경기 후 이강인이 한 이야기 때문에 루머가 생산된 것으로 추측된다. 이강인은 경기 후 "항상 (김)민재 형과 얘기를 많이 한다. (황)인범이 형, (황)희찬이 형이 어린 선수들과 얘기를 많이 한다. 형들이 경기 전이나 소집 중에도 그런 부분을 많이 언급해 줘서 우리는 배우는 점이 많다. 형들을 잘 따르려고 한다"고 말했다.

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이강인은 대표팀 후배로서 선배들의 조언을 잘 따르려고 노력한다고 이야기했을 뿐, 대표팀 분위기나 내부 갈등설에 대해서는 자세히 언급한 내용이 없다. 이 인터뷰 하나만으로 이강인이 갈등설의 주인공이 되고 있는 말도 안되는 상황. 이강인이 96라인에 포함돼 이른바 '반 손흥민파'라는 주장을 펼치고 있다. 그러나 근거 없는 악성 루머에 불과하다.

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문제는 확인되지 않은 루머를 사실처럼 받아들인 일부 팬들이 이강인의 SNS 게시물에 비난 댓글을 쏟아내고 있다는 점이다. 입에 담기도 힘든 악플들이 가득하다. 결국 소속사에서 선수 보호를 위해 나섰다.