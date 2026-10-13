'손흥민 왕따?' 악질 뉴스 조회수가 200만...KFA 도대체 뭐 하나? '가짜뉴스' 엄단 약속, 왜 안 지키나

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[스포츠조선 박찬준 기자]선을 넘어도 한참 넘었다.

'가짜 뉴스'가 한국 축구를 좀먹고 있다. 김민재 황인범 황희찬, '96라인'의 '은퇴설'이 불거진 후 인터넷 세상에서는 확인되지 않은 뉴스가 판을 치고 있다. 한 쇼츠 영상은 대표팀 훈련 장면에서 황인범과 황희찬, 이강인이 손흥민을 바라보고 웃었다며 '손흥민 왕따설'을 제기했다. 악의적인 편집으로 황당한 주장을 '진짜'로 둔갑시켰다. 이 영상은 무려 200만명이나 봤다. 댓글도 5000개에 이른다. 댓글 대부분은 이들이 억지로 만들어낸 '가해자' 96라인에 대한 욕이다.

이 과정에서 애꿎은 피해자까지 나왔다. 가만히 있던 이강인에게 불똥이 튀었다. '탁구 게이트'로 고초를 겪었던 이강인은 이후 어떤 갈등에도 참전하지 않고 침묵했다. 이번 사태 역시 마찬가지다. 하지만 '진짜 배후에는 이강인이 있다'는 말도 안되는 찌라시가 돌며, 이강인에게 화살이 몰렸다. 이강인의 SNS에는 선을 넘는 악성 댓글로 가득하다. 이강인의 소속팀은 물론 여자친구 SNS까지 타깃이 됐다.

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용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

결국 이강인은 법적 대응에 나섰다. 이강인의 소속사는 '현재 거론되고 있는 일련의 내용들은 이강인과 무관하며, 사실무근임을 분명히 밝힌다'며 '현재 허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있으며, 사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행하겠다'고 경고했다.

'96라인'은 말할 것도 없다. 이들을 조롱하는 AI 영상 수십개가 제작돼 온라인을 떠돌고 있다. 눈쌀을 찌푸리게 할 정도의 욕설이 넘친다. 선수들이 SNS 댓글 기능을 막아버리자, 소속팀 SNS까지 찾아가 한글로 비난을 퍼붓는 '정성'까지 보이고 있다.

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이같은 '마녀사냥'은 선수들을, 나아가 한국 축구를 망가뜨릴 뿐이다. 누구 하나 포기할 수 없는, 한국 축구의 소중한 자원들이다.

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하지만 일부 팬덤의 악의적이면서, 조직적인 움직임을 선수들의 힘만으로는 대응할 수 없다. 이제 대한축구협회(KFA)가 나서야 한다. KFA는 지난해 10월 2026년 북중미월드컵 준비 과정에서 쏟아진 '가짜 뉴스'에 대한 법적 절차를 밟았다. 일부 '사이버 렉카'에 대해 손해배상 청구 소송을 제기하고, 미국 법원에 정보 공개까지 요청했다. "한국 축구 발전에 저해되는 '가짜 뉴스'에 대해 엄정 대응하겠다"는 뜻을 전했다.

상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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하지만 이후 감감 무소식이다. 그 사이 '가짜 뉴스'의 행태는 더 커졌다. 월드컵 실패 후 일부 유튜버들의 '아무말 대잔치'와 시너지를 내며 더욱 기승을 부렸다. 더 이상 '팩트'는 '팩트'가 아닌게 됐다. '가짜 뉴스'가 더 대접받는 시대가 되며, 한국 축구는 '동네북'이 됐다. 각종 감사로 여력이 없는 KFA는 '가짜 뉴스'와의 싸움에서 손을 놓은 지 오래다.

더 이상 '가짜뉴스'를 그대로 둬서는 안된다. 더욱이 지금 '가짜 뉴스'는 단순히 사실과 다른 여론 형성을 하는 것을 넘어, 선수들을 직접 공격하는 '수단'으로 쓰이고 있다. 감독, 협회를 비판하는 것과는 또 다른, 어쩌면 더욱 큰 문제다. 일부 팬덤의 눈밖에 나면, 대표팀 커리어를 마감할 수도 있다.

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가뜩이나 인재풀이 크지 않은 한국 축구다. KFA의 가장 큰 존재 가치 중 하나는 선수 보호다. 지금이라도 움직여야 한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com