'손흥민 스승' 파격 EPL 컴백 가능...'캐릭 경질 위기' 맨유가 부르면 OK "제안 오면 수락"

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 스승 안토니오 콘테 감독이 맨체스터 유나이티드로 향하게 될까.

이탈리아 매체 칼치오 메르카토는 12일(한국시각) "며칠 전 콘테 감독은 자신의 미래에 대한 질문을 받았을 때 '자신의 역사를 잊어버린 클럽을 감독해 보는 것이 꿈'이라고 말했다. 그 클럽은 결국 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 6라운드 빅매치에서 토트넘에게 경기 막판 동점골을 허용하며 승점 6점으로 리그 12위까지 추락한 맨유가 될 가능성이 커졌다'고 보도했다.

매체는 '취재에 따르면, 맨유 수뇌부는 마이클 카릭 감독의 해임을 진지하게 고려하고 있으며, 레체 출신의 콘테 감독에게 팀을 맡기는 방안을 검토 중이다. 콘테 감독이 부임하게 된다면 첼시(2016~2018)와 토트넘(2021~2023)을 이끌었던 경험에 이어 다시 한번 잉글랜드 무대로 복귀하게 된다'고 전했다.

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현재 맨유는 상황이 나쁘게 흘러가고 있다. 지난 시즌 중도에 부임해 팀을 성공적으로 이끈 마이클 캐릭에게 정식 감독을 맡겼지만 지금까지는 악수가 되어가고 있다. 리그 6경기에서 단 1승밖에 거두지 못하면서 벌써 선두권과 승점 10점차 이상 벌어지고 있는 중이다.

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결과도 결과지만 내용도 좋지 않다. 카세미루를 떠나보낸 후 데려온 중앙 미드필더 유리 틸레망스와 안드레이 산투스는 아직 기대 이하의 모습을 보여주고 있다. 에이스 브루노 페르난데스마저 잠잠하다. 수비력 문제는 매 시즌 해결될 기미가 보이지 않는다. 캐릭이 감독으로서 보여준 게 지난 시즌 맨유를 유럽챔피언스리그(UCL)로 이끈 것밖에 없기 때문에 오래 기다려줄 이유도 없다.

현재 야인 생활을 보내고 있는 콘테 감독이 맨유 감독직에 관심을 드러내고 있다. 칼치오 메르카토는 '콘테 감독은 맨유의 제안이 온다면 기꺼이 수락할 용의가 있으며, 이르면 다음 주 초부터 협상이 본격화될 수 있다. 본지는 상황의 추이를 예의주시하며 관련 소식을 지속적으로 전해드릴 예정'이라고 전했다.

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콘테 감독은 EPL 복귀를 원하고 있다. 그는 지난 5일 영국 디 애슬래틱과의 인터뷰에서 "스스로 증명하는 역사, 즉 트로피와 리그 우승, 승리로 가득 찬 역사를 가진 클럽에 간다면, 그 역사를 영예롭게 할 수 있는 방법은 단 하나뿐이다. 만약 그 클럽이 지금 그 위치에 있지 않다면, 다시 그 목표들을 위해 싸울 수 있도록 이끌겠다는 야망을 갖는 것이다. 매년 단 한 팀만이 우승할 수 있다는 것을 잘 알고 있지만, 내 가슴 속에, 그리고 팬들과 선수들, 구단 수뇌부의 가슴속에 '아, 우리도 우승할 수 있겠는데'라는 불꽃과 희망을 심어주어야 한다"며 암흑기를 보내고 있는 팀에 우승을 안겨주고 싶다는 입장을 밝힌 바 있다.