[오피셜] 광주 구한 '2골 2도움' 바 루아, K리그1 31라운드 MVP 선정...K리그2는 수원 루이스

한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김대식 기자]광주FC 바 루아가 '하나은행 K리그1 2026' 31라운드 MVP로 선정됐다.

바 루아는 11일 광주월드컵경기장에서 열린 광주와 울산 HD의 경기에서 2골 2도움을 기록하며 맹활약했다. 팀의 4골에 모두 관여한 바 루아의 활약을 앞세워 광주는 리그에서 29경기 만에 승리를 거뒀다.

K리그1 31라운드 베스트 매치 역시 광주와 울산의 경기가 선정됐다. 울산은 전반 32분 야고의 선제골로 앞서갔지만, 광주가 전반 36분 바 루아, 전반 39분 아이데일의 골로 역전했다. 전반 43분 김영권의 헤더 골로 울산이 균형을 맞췄으나, 광주가 후반 21분 신창무, 후반 32분 바 루아의 골로 다시 달아났다. 경기 종료 직전 울산 야고가 만회골을 터뜨렸지만, 광주가 4대3 승리를 거뒀다.

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K리그1 31라운드 베스트 팀은 인천이다. 인천은 9일 인천축구전용경기장에서 열린 포항과의 경기에서 3대0 완승을 거뒀다. 인천은 전반 17분 이민혁의 선제골과 전반 40분 이청용의 추가골에 이어 전반 종료 직전 무고사가 쐐기골을 터뜨리며 승리를 완성했다.

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K리그2 28라운드 MVP는 수원 삼성 루이스다. 루이스는 11일 수원월드컵경기장에서 열린 안산 그리너스과의 경기에서 해트트릭을 기록했다. 전반 2분 김민우의 패스를 받아 선제골을 터뜨린 루이스는 전반 27분 페널티킥 상황에서 골키퍼가 막아낸 공을 재차 슈팅해 득점했고, 이어 후반 12분 코너킥 상황에서 헤더로 골망을 흔들며 해트트릭을 완성했다.

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K리그2 28라운드 베스트 매치는 9일 청주종합경기장에서 열린 충북청주와 성남FC의 경기가 선정됐다. 충북청주는 전반 29분 정진우의 선제골로 앞서갔다. 성남이 후반 13분 이정빈의 페널티킥 골로 동점을 만들었지만, 충북청주가 후반 24분 백성동, 후반 40분 가르시아의 연속골로 3대1 승리를 거뒀다.

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이날 승리로 충북청주는 시즌 첫 3연승과 함께 K리그2 28라운드 베스트 팀에 선정됐으며, 가르시아, 정진우, 반데이라가 라운드 베스트11에 이름을 올렸다. K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, K리그2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.