"강인은 한국이 배출한 기술이 가장 뛰어난 선수" 레전드 박지성, 국대 후배 이강인을 평가했다.."제2의 그리즈만이 아닌 월드클래스 레전드가 될 것"

스페인 마르카와 인터뷰한 박지성 캡처=마르카 홈페이지

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee reacts during the Spanish league football match between Deportivo Alaves and Club Atletico de Madrid at Mendizorroza Stadium in Vitoria on October 10, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 이강인이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 노주환 기자]"이강인은 어렸을 때부터 남다른 재능을 타고 났었다."

한국 축구의 레전드 박지성이 스페인 매체 마르카와의 인터뷰에서 대표팀 후배이자 현재 국가대표팀 에이스 이강인에 대해 말했다. 그는 이강인이 여섯살 때 함께 촬영했던 한 광고에서 재능을 발견했다고 밝혔다. 광고 촬영 당시 이미 박지성은 슈퍼스타였고, 이강인은 유망주였다. 박지성은 맨체스터 유나이티드 레전드로 올드 트래포드에서 7년 동안 총 12번의 우승 트로피를 들어올렸다. 아시아 선수 최초로 유럽챔피언스리그 '빅이어'도 차지했다.

박지성은 이번 인터뷰에서 "이강인은 한국이 배출한 가장 기술적으로 뛰어난 선수라고 생각한다. 세계 무대에서 어디까지 나아갈 수 있을 지 궁금하다"고 말했다. 이강인은 올해 여름, 파리생제르맹(PSG)에서 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 파리에서 보낸 3년 동안 PSG에서 챔피언스리그 정상에 두번 올랐지만 이강인은 두번의 결승전에서 단 1초도 뛰지 못해 큰 아쉬움을 남겼다.

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박지성은 "다행히 한국 축구는 꾸준히 최고 수준의 국제 무대에서 경쟁할 수 있는 선수들을 배출해 왔고, 이강인은 현재 그 중심에 있다. 아틀레티코 이적은 이강인이 기량을 한 단계 더 끌어올릴 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "단순히 나의 후계자가 되는 것을 넘어, 그는 한국 선수로서 그리고 아시아 선수로서 유럽 축구계에 자신만의 발자취를 남길 수 있을 것이다. 그런 선수로 성장하기를 바란다"고 말했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee looks on during the Spanish league football match between Deportivo Alaves and Club Atletico de Madrid at Mendizorroza Stadium in Vitoria on October 10, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

박지성은 또 "이강인과 나는 플레이 스타일이 다르다. 내가 공감하는 부분은 그의 플레이 스타일보다 유럽 최고 수준에서 경쟁한다는 것이 무엇을 의미하는 것이다. 아시아 선수로서 유럽 선수들을 상대하고 결과를 내야 한다는 압박감이 얼마나 큰지 잘 알고 있다"면서 "나는 꿈에 대한 분명한 목표를 가지고 있었고, 그 꿈을 이루기 위해서는 엄청난 노력이 필요했다. 나의 경쟁자들은 세계 최고 수준이었기 때문에 항상 부족한 점을 알고 있었다. 아마도 그것이 나를 계속 성장하게 만든 원동력이었을 것 같다"고 말했다. 박지성은 선수 시절 폭넓은 활동량과 성실한 플레이, 강한 심폐 능력으로 '언성 히어로'라는 평가를 받았다. 반면 이강인은 볼을 다루는 기술과 패스 연계가 뛰어난 선수다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 부상으로 후반전에 빠진 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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박지성은 과거 어린 이강인과 함께 광고를 촬영한 추억이 있다. 그는 "강인이는 어릴 때부터 이미 유명했기 때문에 정말 만나보고 싶었고, 어떤 아이일지 궁금했다. 하지만 촬영장에 다른 아이들도 있어서 강인에게 온전히 집중할 수는 없었다"면서 "그 후로 한국의 다른 모든 사람들처럼 강인이가 성장하는 모습을 지켜봤다. 어린 소년이 지금의 선수로 성장하는 모습을 보니 응원하고 싶어졌다. 한국 팬들은 이강인을 정말 특별하게 생각한다"고 말했다. 또 그는 광고 촬영 당시 "이강인은 뛰어난 기술로 유명했고, TV에서도 이미 많이 봤지만, 실제로 보니 잠재력이 예상했던 것보다 훨씬 컸다. 아마 모든 선수들이 부러워할 만한 재능을 가진 선수였을 것이다. 이강인이 최고 무대에서 뛸 것이라고 확신했고, 계속 열심히 노력하라고 말한 기억이 난다"라고 회상했다. 이강인은 어릴적 스페인 유학을 떠났고, 발렌시아 유스를 통해 성장 라리가에 데뷔했고, 레알 마요르카와 PSG를 거쳐 현재 아틀레티코 유니폼을 입고 있다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인, 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

박지성은 "이강인이 현재 아틀레티코에 적응하는 게 전혀 놀랍지 않다. 한 단계 더 도약하는 시작이라고 본다"고 평가했다. 또 그는 앙투앙 그리즈만(올랜도)의 등번호 7번을 넘겨받은 이강인에 대해 "위대한 클럽 레전드가 남긴 빈자리를 짧은 시간 안에 채우는 건 정말 어렵다. 하지만 장기적으로 봤을 때 이강인은 충분히 가능성이 있다. 경기장에서 계속 해서 실력을 증명해 나간다면 언젠가 그 자신도 레전드가 될 수 있을 거라고 믿는다"고 말했다. 또 박지성은 "나는 이강인이 '제2의 그리즈만'이 되기를 기대하기보다 '월드클래스 이강인'이 되기를 바란다"면서 "나를 포함해 손흥민이 프리미어리그 득점왕을 차지할 거라고 예상했던 사람은 거의 없었다. 그런데 그가 해냈다. 이강인 역시 그런 잠재력을 충분히 갖고 있다"고 말했다.

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아틀레티코는 14일 맨체스터 유나이티드와 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 2라운드 홈경기를 갖는다. 박지성은 "한국의 대부분의 사람들이 아틀레티코 승리를 바랄 것이다. 나는 이강인이 모든 능력을 보여주길 응원하겠지만, 맨유가 이기길 바란다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com