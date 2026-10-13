'韓 GOAT' 박지성 역대급 극찬 "세계 최강의 이강인 되어라, 차원 다른 재능"

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]박지성이 본 이강인은 한국 최고의 재능의 소유자다.

박지성은 13일(한국시각) 스페인 매체 마르카와 이강인을 두고 이야기를 나눴다. 박지성은 "다행히도 한국 축구는 최고 수준의 국제 무대에서 경쟁할 수 있는 선수들을 꾸준히 배출해 왔으며, 이강인은 바로 그 중심에 서 있다. 이번 이적은 그가 자신의 경기를 한 차단 더 높은 수준으로 끌어올릴 수 있는 절호의 기회가 될 것으로 믿는다. 단순히 제 후계자에 그치는 것이 아니라, 한국인으로서 그리고 아시아 선수로서 유럽 축구에 자신만의 족적을 남길 수 있을 것이다. 그가 바로 그런 축구선수로 성장하기를 바란다"며 이강인의 아틀레티코 마드리드 이적이 좋은 선택이었다고 분석했다.

이강인이 TV 프로그램 '날아라 슛돌이'를 통해 전 국민에게 알려진 후 박지성과 광고 촬영을 하면서 두 사람의 인연이 이어졌다. 그때를 떠올리며 박지성은 "이강인은 뛰어난 기술적 역량으로 잘 알려져 있었고, 저도 TV를 통해 이미 그 모습을 꽤 많이 보았다. 하지만 실제로 보니 그의 잠재력은 제 기대를 훨씬 뛰어넘었다. 아마도 모든 선수가 부러워할 만한 그런 재능의 소유자"라고 회상했다.

Advertisement

신화통신

이어 "축구에서 재능이 언제나 성공을 보장하는 것은 아니지만, 이강인은 확실히 완전히 다른 차원의 재능을 가지고 있었다. 물론 그 재능을 성공적인 커리어로 꽃피우는 것은 온전히 본인에게 달린 일이지만, 당시 그가 보여준 열정을 보면서 그가 성인 무대의 가장 큰 무대까지 도달하리라는 것을 저는 추호의 의심도 없이 확신했다. 당시에 제가 했던 말은 기억나지 않지만 그저 '계속해서 열심히 해라'라고 말해주었던 것 같다"라고 덧붙였다.

박지성은 이강인이 아틀레티코에서 잘할 것이라고 확신했다. "이강인이 스페인에서 성장했고 이미 라리가 경험이 있었기 때문에 빠르게 적응할 것이라 생각했다. 그의 적응은 제게 전혀 놀라운 일이 아니다. 저는 이를 그가 또 다른 레벨로 도약하기 위한 시작점으로 보고 있다"고 했다.

AFP연합뉴스

앙투안 그리즈만의 후계자라는 건 사실 상당한 부담감이다. 박지성은 "그 누구도 클럽의 위대한 레전드가 남긴 공백을 그렇게 짧은 시간 안에 채울 수는 없다. 그것은 극도로 어려운 일이다. 하지만 장기적인 관점에서 보면, 이강인은 그럴 만한 잠재력을 가지고 있다. 그라운드 위에서 자신의 가치를 계속해서 증명해 나간다면, 언젠가는 그 스스로 진정한 레전드가 되어 있을 것"이라고 믿었다.

Advertisement

또한 "그리즈만처럼 완벽한 선수가 되든, 아니면 자신만의 스타일로 최고 수준에 도달하든 그것은 앞으로 그가 어떻게 발전해 나가느냐에 달렸다. 그러므로 그가 '제2의 그리즈만'이 되기를 기대하기보다는, 세계 최고 수준의 '이강인' 그 자체가 되기를 바란다. 그의 재능이라면 충분히 거기에 도달할 실질적인 기회가 있다. 저를 포함해 손흥민이 프리미어리그 득점왕을 차지할 것이라 예상한 사람은 드물었지만, 그는 해냈다. 이강인에게도 그런 성취를 이뤄낼 수 있는 잠재력이 충분히 있다고 믿는다"고 했다.