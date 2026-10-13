[오피셜]'이강인이 손흥민 왕따 조장' 수백만 조회수 뽑고, 삭제 엔딩…소속사 강경 대응 돌입 "선수 보호에 최선"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 강우진 기자]온라인에서 한국 국가대표 축구 선수들에 대한 무분별한 추측성 게시물들이 논란이 되면서 이강인 소속사에서 칼을 빼 들었다.

이강인의 소속사 더블랙레이블은 13일 허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물에 대한 법적 절차를 진행하겠다고 밝혔다.

더블랙레이블은 "먼저 대한민국 축구를 아끼고 응원해 주시는 모든 분들께 감사의 말씀을 드린다"며 "최근 온라인을 중심으로 이강인 선수와 관련해 사실과 다른 내용이 무분별하게 확산되고 있는 것을 확인했다"고 전했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

소속사는 "현재 거론되고 있는 일련의 내용들은 이강인 선수와 무관하며, 사실무근임을 분명히 밝힌다"며 "당사는 허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있으며, 사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행하겠다"고 주장했다. 이어 "이강인 선수에게 보내주시는 꾸준한 관심과 사랑에 깊이 감사드린다"며 "선수 보호를 위해 최선을 다하겠다. 감사하다"고 덧붙였다.

최근 A매치 기간이 끝난 뒤 한국 축구계는 떠들썩했다. 김민재와 황희찬, 황인범의 대표팀 은퇴설이 불거졌고, '손흥민 왕따설'까지 등장했다. 일부 사회관계망서비스(SNS) 채널은 대표팀 훈련 영상을 편집해 손흥민이 동료 선수들에게 따돌림을 당하고 있다는 주장을 제기했다. 이 자극적인 게시물은 수백만 조회수를 기록하면서 팬들에게 공유됐다. 소속사의 고소 공지 후 해당 게시물은 내려간 상태다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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이로인해 과거 손흥민과 대립하면서 이슈가 됐던 이강인이 가장 큰 피해를 봤다. 일부 누리꾼들은 해당 영상을 근거로 이강인의 SNS에 '댓글 테러'를 자행했다. 이강인이 김민재와 황인범, 황희찬과 함께 대표팀 파벌 형성에 가담했다는 것이다. 근거 없는 비난이 계속되자 소속사 측에서도 대응에 나섰다. 계속되는 악성 댓글이 이강인의 경기력 저하로 이어질 우려가 있기 때문이다. 소속사의 강경한 대처로 대표팀과 관련한 무분별한 추측성 비난들이 사그라질지 기대를 모은다. 근거 없는 불화설로 골머리를 앓고 있는 한국 축구대표팀에 분위기 쇄신이 필요한 시점이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com