'K리그 출신' 정대세 폭탄 선언 "북한 감독 해보고 싶다...J리그 우승하면 관심주지 않을까"

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[스포츠조선 김대식 기자]정대세는 북한을 지휘해보고 싶다는 큰 꿈이 있다.

K리그에서도 활동한 적이 있는 북한 국가대표 출신 정대세는 13일 일본 매체 풋볼 채널과의 인터뷰에서 지도자로서 자신의 꿈을 밝혔다. 그는 올해 8월부터 요코하마 스포츠&컬처 클럽 코치를 맡고 있다. 이 클럽은 2026~2027시즌에 일본 4부 리그에 속해있다. 정대세는 이 팀에서 공격적인 축구를 입혀볼 생각이다.

정대세는 "내가 목표로 하는 것은 전방 압박을 주체로 한 축구다"라고 말했다. "승리에 가장 가까운 스타일은 위르겐 클롭 전 리버풀 감독의 축구다. 전방에서부터 수비하러 가고, 볼을 빼앗아 앞쪽으로 빠르게 공격하는 것이 가장 현실적인 형태라고 생각한다"며 자신의 전술적 이상향을 클롭 감독이라고 언급했다.

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다만 이상만 고집하지는 않는다. 정대세는 "중요한 것은 지금 있는 전력을 어떻게 잘 활용하느냐다. 스나가와 타이키 감독대행과 상의해 싸우는 방식을 정하고 있다"고 밝혔다. 이어 "지나친 전방 압박은 하지 않지만, 미들 블록을 구축하고 라인을 전체적으로 내리지 않으면서 3백이 전진해 수비하러 나아가도록 하고 있다. 그런 스타일로 변화해 가는 중"이라며 다음 시즌 전술적 방향성을 언급했다.

4부 리그라고 하지만 정대세는 선수 개개인의 능력이 부족하다고 생각하지 않았다. 그는 "4부 리그 격이라고 해서 선수 개개인의 수준이 낮다고는 전혀 느끼지 않는다. 오히려 높은 편이다"라고 평가했다. 일본 최고 리그인 J1리그와의 격차는 골대 앞에서의 결정력이다. 그는 "J1에서도 골을 결정지어야 하는 위치에는 외국인 공격수를 데려오는데, 그 정교함과 아이디어에는 확실히 차이가 있다. 원래 공격수였던 내가 접근할 수 있는 곳이 바로 그 부분"이라고 했다.

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지도자 생활을 시작한 그의 장기적인 꿈은 북한 대표팀 감독이다. 2010년 남아공 월드컵에서 브라질, 포르투갈, 코트디부아르와 맞붙은 경험이 있는 그는 "재일조선인으로서 일본에서 자라고 한국도 오가고 있는 내가 북한 대표팀 감독을 맡는 것은 엄청나게 높은 장벽이다. 그 점은 나 자신도 잘 안다"면서도 "가장 중요한 것은 압도적인 실적이다. J1 팀에서 우승 트로피를 따내면 관심을 가져주지 않을까"라며 원대한 꿈을 그렸다.

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정대세는 "선수 시절 젊었을 때는 야망이 너무 커서 현실과의 격차 때문에 괴로웠지만, 지금은 다르다. 눈앞의 일에 전력을 다하는 것이 가장 빠른 길이라는 것을 깨달았다"고 강조했다.