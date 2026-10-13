"감독이 이적 못하게 막는다" '韓 국대 스트라이커' 오현규, 이렇게 꼬일 수 있나..."EPL 구애도 무시, 절대 팔고 싶지 않아"

사진=오현규 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]주전으로 쓰지 않지만, 내보낼 생각도 없다. 오현규에게는 악재다.

튀르키예의 예니아킷은 13일(한국시각) '베식타스가 오현규에 대한 결정을 내렸다'고 보도했다.

예니아킷은 '베식타스의 공격수 오현규를 두고 예상치 못한 일이 벌어졌다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들이 관심을 보인 오현규의 이적을 빈센조 이탈리아노 감독이 승인하지 않은 것으로 알려졌다'며 '오현규는 토트넘과 헐시티의 관심을 받았다. 두 팀은 이적시장 기간에 베식타스와 협상할 계획이었다. 하지만 이탈리아노 감독이 오현규의 이적을 원치 않는다는 입장을 전했다'고 언급했다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 오현규가 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

이어 '긴 시즌 동안 오현규를 활용하길 원하는 이탈리아노 감독은 오현규를 절대 팔고 싶어 하지 않는다'고 덧붙였다. 이탈리아노 감독은 "두 공격수 모두 만족스럽다. 오현규는 훈련에서 좋은 모습을 보여주고 있다. 앞으로도 활용할 계획"이라고 밝혔다.

오현규로서는 악재다. 오현규는 최근 EPL의 관심 소식이 등장한 바 있다. 영국의 투더래인앤백은 '토트넘은 오현규 영입에 관심을 보이고 있다. 그를 영입하기 위해서는 앞으로 몇 달 안에 발 빠르게 움직여야 한다. 헐시티가 영입 경쟁에 뛰어들었으며, 토트넘과 헐시티의 관심 속에 빈센조 이탈리아노 감독은 오현규를 절대 팔지 말라고 구단에 촉구하고 있다'고 설명했다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 오현규가 선취골을 성공시켰다. 동료들의 축하를 받고 있는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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오현규는 앞서 빅리그 이적이 좌절된 바 있다. 당시 오현규는 슈투트가르트가 닉 볼테마데의 공백을 채우기 위해 영입에 무려 2000만 유로 수준의 이적료를 지불할 의사를 밝히며 이적이 진행됐었다. 다만 메디컬테스트 이후 갑작스럽게 이적이 결렬되며, 문이 닫히고 말았다.

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이후 빅리그 이적이 좌절된 오현규는 헹크를 떠나 베식타스에서 재능이 만개했다. 데뷔 이후 3경기 연속골을 시작으로, 후반기를 16경기 8골 2도움의 뛰어난 성적으로 마쳤다. 베식타스에서의 활약과 함께 맨유, 토트넘 등의 관심이 언급되는 등 오현규의 주가도 치솟았다.

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문제는 감독 교체였다. 세르겐 얄츤 감독이 팀을 떠났고, 이후 오현규는 이탈리아노 감독 체제에서 두샨 블라호비치가 영입되며 주전 자리를 잃었다. 이런 상황에서 EPL의 관심은 도약이자, 주전으로 나설 기회였다. 하지만 이탈리아노 감독은 이마저도 차단한 것으로 보인다. 오현규로서는 이적이 이뤄지지 못하고 백업으로 머문다면 아쉬움이 더 커질 예정이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com