'맨시티 최악 스캔들' 최대 피해자 제라드 소신 발언 "EPL 우승 메달 원하지 않아...근데 빼앗긴 추억 어떻게 할 건가"

사진=ESPN

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[스포츠조선 김대식 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승 이력이 없는 스티븐 제라드가 자신의 입장을 밝혔다.

제라드는 유튜브 채널 더 오버랩에 출연해 맨체스터 시티의 유죄 판결에 대해 "맨시티 선수 개인에게 사적인 감정이 있는 것은 아니다. 그들은 모두 최고 수준의 선수들이니까요. 그들은 현재에 충실하며 그들이 이뤄낸 것들을 누릴 자격이 있다"며 자신의 발언이 과거 맨시티 선수들을 향하는 게 아니라는 걸 먼저 강조했다.

현재 맨시티는 축구 역사상 최악의 스캔들 구단이 됐다. 영국 매체 디 애슬래틱을 비롯한 복수 매체는 지난달 '맨시티가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 재정 규정 위반과 관련된 혐의 중 거의 대부분에 대해 유죄 판정을 받았다'고 보도했다.

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매체는 '아직 구체적인 징계 수위는 결정되지 않은 채 모든 가능성이 테이블 위에 남아 있는 상태이며, 맨시티는 항소할 것으로 예상된다. 사안에 정통하며 보안 유지 지침으로 인해 익명을 요구한 소식통에 따르면, 맨시티는 총 115건의 혐의 중 단 한 건을 제외한 모든 혐의에서 유죄를 선고받았다. 맨시티는 4년에 걸친 조사 끝에 지난 2023년 2월 처음으로 기소된 바 있다'고 설명했다.

로이터연합뉴스

2009년부터 2018년부터 맨시티가 저지른 부정행위다. 위반 혐의 기간 동안 맨시티는 리그 우승 3회, FA컵 우승 2회, 리그컵 우승 4회, 커뮤니티 실드 우승을 차지했다. 아직 징계가 확정되지 않았지만 우승 박탈, 리그 퇴출, 승점 삭감 등 매우 수위 높은 징계가 예상되고 있다.

이 시기 최대 피해자라면 단연 제라드다. 2013~2014시즌 제라드와 리버풀은 드디어 EPL 우승 기회를 잡았지만 제라드가 리그 36라운드 첼시전에서 치명적인 실수를 저지르면서 맨시티에 우승을 헌납했다. 맨시티의 우승이 취소되면 제라드는 EPL 우승 실패 레전드가 아닌 우승을 해낸 레전드로 남을 수 있다.

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하지만 그는 "이제 와서 EPL 우승 메달을 받겠다거나, 그들이 가진 메달을 빼앗아 갖고 싶다고 말할 사람이 아니다. 닌 이제 그 사실을 받아들였다. 제가 EPL에서 우승하지 못했고, 우승이라는 측면에서 부족했다는 점을요. 저는 그것을 온전히 받아들였다. 그리고 그 시즌 막바지에 일어났던 그 사건에 대해서도 마음을 정리했다"며 뒤늦게 받는 우승 이력을 원하지 않는다고 했다.

사진캡쳐=더 오버랩

하지만 제라드는 맨시티 구단이 다른 구단의 역사를 망가뜨렸다고 주장했다. "그들이 빼앗아 간 추억들은 어떻게 되는 건가? 19년 넘게 뛰어온 저와 우리 팀뿐만 아니라, 토트넘 팬들, 맨유 팬들, 에버튼 팬들, 하위권 팀들, 컵 대회에 나섰던 팀들이 빼앗긴 그 추억들 말이다. 맨시티의 전·현직 선수들, 구단주, 그리고 맨시티와 관련된 모든 사람들은 자신들이 다른 모든 이들에게서 잠재적으로 앗아간 그 추억들에 대해 깊이 생각해 봐야 한다"고 발언했다. 제라드의 발언에 모든 이가 공감하고 있다. 맨시티를 향한 강력한 처벌을 원하는 목소리가 높은 이유다.