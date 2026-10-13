'소신 발언' 이강인과 손흥민에 대해 한마디한 박지성…"내 후계자 넘어 유럽 축구에 흔적 남기길 바라"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 이강인과 함께 슛을 준비하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 강우진 기자]박지성이 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 유나이티드의 맞대결을 앞두고 이강인을 칭찬했다.

스페인 마르카는 13일(한국시각) '이강인이 한국 축구에 미치는 영향력을 분석하는 데 박지성보다 더 권위 있는 인물은 없다'며 '그는 이강인을 자신의 가장 적합한 후계자로 평가하고 있다'고 보도했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 부상으로 후반전에 빠진 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

박지성은 한국을 전 세계 축구계에 알리는 데 앞장선 선구자였다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨유의 황금기 멤버 중 하나였고, 7년 동안 12개의 우승 트로피를 들어 올렸다. 2002 한일 월드컵 4강 신화의 주역이었으며, 2010 남아프리카공화국 월드컵에서는 주장 완장을 차고 팀을 16강으로 이끌었다.

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박지성은 매체와의 인터뷰에서 "이강인은 한국 축구 역사상 가장 기술적으로 뛰어난 선수라고 생각한다"며 "다행히 한국 축구는 국제 무대 최고 수준에서 경쟁할 수 있는 선수들을 꾸준히 배출해 왔고, 현재 이강인은 그 중심에 있다"고 극찬했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

박지성은 이강인이 자신을 넘어 더 뛰어난 선수가 되기를 희망한다고 전했다. 그는 이강인에 대해 "단순히 내 후계자가 되는 것을 넘어, 한국인이자 아시아 선수로서 유럽 축구에 자신만의 흔적을 남기길 바란다"고 강조했다.

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이강인은 지난 여름 이적시장에서 파리생제르망(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 앙투안 그리즈만의 등번호 7번을 물려받으면서 부담감이 상당할 것이란 예상이 나왔다. 박지성은 이강인이 이러한 부담을 느끼지 않을 것이라 확신했다.

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박지성은 "그리즈만처럼 구단의 레전드가 남긴 공백을 그렇게 짧은 시간 안에 메울 수 있는 선수는 없다고 생각한다"면서도 "장기적인 관점에서 보면 이강인에게는 그런 잠재력이 있다고 생각한다"고 주장했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 찬스를 노리고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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박지성은 손흥민에 빗대어 이강인의 무궁무진한 성장 가능성에 대해서도 이야기 했다.

그는 "나를 포함해 손흥민이 EPL 득점왕을 차지할 것이라고 예상했던 사람은 많지 않았다. 하지만 손흥민은 실제로 해냈다"며 "이강인 역시 그와 같은 성과를 거둘 잠재력을 갖고 있다고 생각한다"고 말했다.

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끝으로 박지성은 오는 14일 오전 4시에 시작할 아틀레티코와 맨유의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기에서 이강인의 활약을 기대했다.

그는 "나는 이강인이 자신의 모든 능력을 보여줄 수 있도록 응원할 것"이라면서도 "경기에서는 맨유가 승리하기를 바란다"고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com