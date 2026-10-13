'강인, 선발은 이제 놀랄 일도 아니다' 아틀레티코 이강인, 알바레즈와 투톱 출격 예고..UCL 맨체스터 유나이티드전 선발 복귀

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and CA Osasuna at the Metropolitano stadium in Madrid on September 16, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Atletico Madrid's Argentinian striker #19 Julian Alvarez (R) and teammates take part in a team training session on the pitch at Anfield stadium in Liverpool, north-west England on September 8, 2026, on the eve of their UEFA Champions League, first round football match against Liverpool. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]직전 알라베스와의 라리가 원정 경기서 숨고르기를 한 이강인(아틀레티코 마드리드)가 맨체스터 유나이티드 상대로 다시 선발 라인업에 복귀할 전망이다.

아틀레티코는 14일 오전 4시(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 맨유와 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 2라운드 홈 경기를 갖는다.

이강인의 맨유전 선발 출전을 예상했다. 캡처=풋볼알레티 SNS

이강인은 지난 10일 알라베스와의 리그 원정 경기서 후반 조커로 들어가 아틀레티코의 2대1 승리에 힘을 보탰다. 그는 축구 A대표팀 소집에 따라 한국을 다녀갔다. 장거리 여행과 피로감 등을 고려해 알라베스전에선 조커로 투입됐다. 아틀레티코는 알라베스 상대로 알레한드로 그리말도의 선제골과 크리스티안 로메로의 헤더 결승골로 승리했다.

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아틀레티코 구단 소식을 주로 전하는 '풋볼알레티'는 이강인과 훌리안 알라베즈가 맨유 상대로 투톱으로 나설 것으로 전망했다. 허리에는 그리말도, 알렉스 바에나, 모르텐 히울만, 파블로 바리오스, 마르코스 요렌테, 스리백에는 다비드 한츠코, 로메로, 마르크 푸빌, 골키퍼 얀 오블락이 먼저 들어갈 것으로 예상했다.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Osasuna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 16, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in celebrates scoring their second goal with Alex Baena REUTERS/Susana Vera

유럽 매체 사커웨이도 이강인의 선발 출전을 전망했다. 이 매체는 이강인이 훌리안 알바레즈와 투톱을 구성할 것으로 봤다. 2선엔 바에나, 히울만, 바리오스, 줄리아노 시메오네, 포백에 한츠코, 푸빌, 로메로, 요렌테, 골키퍼 오블락이 먼저 나설 것으로 기대했다.

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또 다른 매체 소파스코어의 예상 라인업에서도 이강인은 알바레즈와 투톱으로 들어갔다. 허리에는 바에나, 카르도소, 요렌테, 시메오네, 포백에 그리말도, 한츠코, 로메로, 푸빌, 골키퍼 오블락의 선발 출전을 전망했다. 이강인은 이번 시즌 라리가에서 2골-1도움을 기록 중이다. 챔피언스리그에선 아직 공격포인트가 없다.

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epa13244112 Atletico de Madrid's Kang-In Lee reacts during a Spanish LaLiga EA Sports soccer match between Atletico Madrid and Osasuna at Riyadh Air Metropolitan stadium in Madrid, Spain, 16 September 2026. EPA/JUANJO MARTIN

아틀레티코는 지난달 리버풀과의 챔피언스리그 1라운드 원정에서 1대2로 졌다. 맨유 상대로 첫 승을 노린다. 맨유는 1라운드에서 약체 사바 바쿠를 4대0으로 눌렀다. 아틀레티코는 최근 리그 4경기에서 4승으로 좋은 흐름과 결과를 내고 있다. 반면 맨유는 리그 4경기서 3무1패로 승리가 없는 가운데 까다로운 마드리드 원정에 나섰다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid Training - Anfield, Liverpool, Britain - September 8, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez during training Action Images via Reuters/Ed Sykes

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아틀레티코는 부상자가 없는 가운데 가용 자원이 풀가동될 전망이다. 반면 맨유는 미드필더 코비 마이누와 풀백 루크 쇼가 몸상태가 좋지 않아 원정 명단에서 제외됐다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com