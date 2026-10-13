'EPL 레전드' 손흥민vs더 브라위너, MLS 핵폭탄 매치업 성사 가능..."미국행 선호, 샌디에이고 관심"

사진=스퍼스웹

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[스포츠조선 김대식 기자]케빈 더 브라위너가 나폴리와의 동행을 마무리할 경우 미국메이저리그사커(MLS) 이적을 택할 수 있다는 전망이 나왔다.

축구 매체 플래시 스코어는 11일(한국시각) '더 브라위너는 나폴리에서의 시간이 마무리될 경우 유럽 이외의 다른 리그보다 MLS로의 이적을 선호할 수 있다'며 '샌디에이고 FC가 다시 한번 이 벨기에 출신 미드필더와 연결되고 있다'고 보도했다.

매체는 '나폴리는 현재 2027년 6월까지로 계약되어 있는 더 브라위너의 1년 계약 연장 옵션을 발동하지 않을 것으로 보인다'며 '이 상황이 현실화된다면 35세의 더 브라위너는 이적 시장에 나올 수 있게 된다'고 전했다.

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MLS행 구상은 더 브라위너에게 낯설지 않다. 플래시 스코어는 '그는 나폴리에서 유럽 커리어를 이어가기로 결정하기 전에 시카고 파이어 입단 구상에 깊은 관심을 보인 바 있다'고 설명했다. 사우디아라비아 이적도 과거에 거론된 적이 있지만, 매체는 '적절한 기회가 주어진다면 그가 가장 열린 자세로 탐색하려는 옵션은 MLS인 것으로 알려졌다'고 밝혔다.

로이터연합뉴스

샌디에이고는 유력한 행선지 중 하나로 꼽힌다. 매체는 '그들은 더 브라위너가 이탈리아 세리에A로 이적하기 전에도 더 브라위너와 강력하게 연결된 바 있다'며 '캘리포니아를 연고로 하는 이 클럽은 현재 새로운 제안을 건넬 가능성을 준비하고 있는 것으로 전해졌다'고 보도했다.

팀 사정도 맞물린다. 플래시 스코어는 '샌디에이고 FC는 MLS의 신생 프랜차이즈로서 인상적인 출발을 보였으나, 2026년 들어 경기력이 다소 떨어졌다. 중원에서의 한층 안정적인 지배력이 개선이 필요한 영역 중 하나'라고 짚었다. 이어 '더 브라위너는 팀에 뛰어난 기술적 기량과 경험, 리더십을 더해줄 수 있다'고 평가했다.

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다만 플래시 스코어는 '많은 요소가 나폴리에서의 상황이 어떻게 전개되는지, 그리고 적절한 기회가 찾아오는지에 따라 달라질 것'이라고 덧붙였다.

EPA연합뉴스

샌디에이고가 속한 곳은 MLS 서부 콘퍼런스다. 서부 콘퍼런스에는 손흥민이 활약 중인 LAFC도 속해 있다. 더 브라위너가 샌디에이고 유니폼을 입게 된다면 한 콘퍼런스 안에서 손흥민과 마주하게 되는 셈이다.

한때 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 수놓았던 두 슈퍼스타가 MLS 무대에서 재대결을 펼치는 모습이 이슈가 될 수도 있다. 더 브라위너는 맨체스터 시티에서, 손흥민은 토트넘 홋스퍼에서 각각 EPL을 대표하는 선수로 활약했다. 두 선수의 이적 가능성이 현실화될 경우 MLS 서부 콘퍼런스는 새로운 볼거리를 확보하게 될 전망이다. 더 브라위너는 MLS 이적설 당시 LA FC와도 연결된 적이 있지만 2년 가까이 지속되는 샌디에이고행이 가능성 높은 행선지로 떠오르고 있다.