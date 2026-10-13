'손흥민 왕따 배후에 이강인이 있다?' 역대급 가짜뉴스에, 결국 대한축구협회 칼 빼들었다...'인신공격 도 넘어, 허위·왜곡 정보에 엄정 대응할 것'[오피셜]

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[스포츠조선 박찬준 기자]결국 대한축구협회(KFA)가 나섰다.

KFA는 13일 '한국 축구를 사랑하고 응원해 주시는 팬 여러분께 드리는 글'을 통해 '가짜 뉴스'에 칼을 빼 들었다.

한국 축구는 '가짜 뉴스'로 홍역을 앓고 있다. 김민재 황인범 황희찬, '96라인'의 '은퇴설'이 불거진 후 인터넷 세상에서는 확인되지 않은 뉴스가 판을 치고 있다. 한 쇼츠 영상은 대표팀 훈련 장면에서 황인범과 황희찬, 이강인이 손흥민을 바라보고 웃었다며 '손흥민 왕따설'을 제기했다. 악의적인 편집으로 황당한 주장을 '진짜'로 둔갑시켰다. 이 영상은 무려 200만명이나 봤다. 댓글도 5000개에 이른다. 댓글 대부분은 이들이 억지로 만들어낸 '가해자' 96라인에 대한 욕이다.

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이 과정에서 애꿎은 피해자까지 나왔다. 가만히 있던 이강인에게 불똥이 튀었다. '탁구 게이트'로 고초를 겪었던 이강인은 이후 어떤 갈등에도 참전하지 않고 침묵했다. 이번 사태 역시 마찬가지다. 하지만 '진짜 배후에는 이강인이 있다'는 말도 안되는 찌라시가 돌며, 이강인에게 화살이 몰렸다. 이강인의 SNS에는 선을 넘는 악성 댓글로 가득하다. 이강인의 소속팀은 물론 여자친구 SNS까지 타깃이 됐다.

결국 이강인은 법적 대응에 나섰다. 이강인의 소속사는 '현재 거론되고 있는 일련의 내용들은 이강인과 무관하며, 사실무근임을 분명히 밝힌다'며 '현재 허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있으며, 사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행하겠다'고 경고했다.

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'96라인'은 말할 것도 없다. 이들을 조롱하는 AI 영상 수십개가 제작돼 온라인을 떠돌고 있다. 눈쌀을 찌푸리게 할 정도의 욕설이 넘친다. 선수들이 SNS 댓글 기능을 막아버리자, 소속팀 SNS까지 찾아가 한글로 비난을 퍼붓는 '정성'까지 보이고 있다.

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이같은 '마녀사냥'은 선수들을, 나아가 한국 축구를 망가뜨릴 뿐이다. 누구 하나 포기할 수 없는, 한국 축구의 소중한 자원들이다.

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하지만 일부 팬덤의 악의적이면서, 조직적인 움직임을 선수들의 힘만으로는 대응할 수 없다. 결국 KFA가 소매를 걷어붙였다. KFA는 지난해 10월 2026년 북중미월드컵 준비 과정에서 쏟아진 '가짜 뉴스'에 대한 법적 절차를 밟았다. 일부 '사이버 렉카'에 대해 손해배상 청구 소송을 제기하고, 미국 법원에 정보 공개까지 요청했다. "한국 축구 발전에 저해되는 '가짜 뉴스'에 대해 엄정 대응하겠다"는 뜻을 전했다.

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

KFA는 '최근 소셜미디어와 온라인 커뮤니티를 중심으로 대한민국 축구 국가대표팀 선수들에 대한 확인되지 않은 정보와 추측성 주장이 확산되고, 일부 선수들을 향한 도를 넘은 비난과 인신공격이 이어지고 있다'며 '협회는 선수들의 경기력과 대표팀 운영에 대한 팬 여러분의 다양한 의견과 비판을 존중한다. 그러나 사실 확인 없이 유포되는 억측과 악의적인 비방으로 선수들이 과도한 비난에 노출되는 상황에 대해서는 깊은 우려를 표하며, 자제를 간곡히 부탁드린다'고 했다.

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이어 '일부 훈련 장면이나 일상적인 모습을 단편적으로 해석해 선수단 내부의 불화를 기정사실화하거나, 사실과 다른 이른바 '증권가 루머'를 유포하는 행위, 딥페이크 영상 등을 통해 선수를 조롱하고 명예를 훼손하는 행위가 이어지고 있다. 나아가 선수 개인의 소셜미디어와 소속팀 계정에까지 찾아가 인신공격을 하거나 퇴출을 요구하는 등 비난의 수위가 도를 넘고 있다'고 우려를 표했다.

KFA는 '이러한 행위는 정당한 비판의 범위를 넘어 선수 개인에게 심각한 정신적 부담을 줄 수 있으며, 대한민국 축구 전체에도 결코 도움이 되지 않는다'며 '아울러 협회의 지식재산권에 해당하는 영상과 사진을 무단으로 이용해 허위·왜곡 정보를 유포하고, 이를 통해 부당한 이익을 취하는 행위에 대해서도 엄정히 대응하겠다'고 했다.

상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

이어 '대한민국 축구 국가대표팀의 모든 선수는 존중받아야 할 소중한 구성원'이라며 '선수마다 생각과 의견이 다를 수 있으며, 서로의 차이를 인정하고 자유롭게 의견을 나누며 팀을 위한 최선의 방향을 찾아가는 과정은 건강한 조직을 만들어 가는 데 필요한 부분이다. 이러한 과정에 대한 단편적인 해석이나 추측만으로 선수단 내부를 재단하고 갈등을 확대하는 일은 지양되어야 한다'고 했다. '대표팀이 하나의 팀으로서 경기와 대회에 나서기 위해서는 구성원 간의 소통과 신뢰가 중요하다. 감독과 코칭스태프는 팀이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 이끌어야 하며, 협회는 선수단이 경기에 온전히 집중할 수 있도록 필요한 지원을 다해야 한다. 협회는 이러한 역할과 책임을 무겁게 받아들이고 있다'고 덧붙였다.

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마지막으로 '협회는 이번 상황으로 팬 여러분께 걱정과 심려를 끼쳐드린 점을 엄중하게 받아들이고 있다'며 '협회는 앞으로 선수단이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 지원에 더욱 만전을 기하겠습니다. 또한 선수들의 목소리에 귀 기울이는 한편, 팬 여러분의 다양한 의견과 비판에도 더욱 겸허한 자세로 귀를 기울이겠다'고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com