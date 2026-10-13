'그라운드 위 모두가 주인공!' 서울 이랜드, 뉴발란스와 함께한 여성·유소년 풋살대회 '2026 레울컵' 성료

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드 FC가 10일 서울 양천구 해마루축구장에서 개최한 '2026 레울컵(LEOUL CUP)'을 성황리에 마쳤다.

레울컵은 서울 이랜드가 공식 파트너 뉴발란스와 함께 매년 개최하는 아마추어 여성·유소년 풋살대회로 올해 4회째를 맞았다. 지난해에 이어 올해도 구단 공식 앱과 홈페이지를 통해 경기 일정과 결과, 순위표 등 대회 정보를 실시간으로 제공하며 참가자 편의를 높였다.

올해 대회에는 여성 성인부 16팀, 키즈 저학년부(초등 1·2학년) 8팀, 키즈 고학년부(초등 3·4학년) 8팀 등 총 32개 팀 약 350명이 참가했다.

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참가자 전원에게는 구단 공식 파트너 탐앤탐스의 보틀·키링과 함께 기념 메달을 증정해 그라운드를 누빈 모든 선수가 주인공이 되는 대회의 의미를 더했다.

경기장 밖에서는 풋볼 컬링 이벤트가 열려 참가자들에게 뉴발란스 굿즈와 공식 파트너 스마트핏의 발목 보호대 등이 제공됐다. 곳곳에 마련된 포토존에서는 팀원, 가족들과 함께 기념사진을 남기는 참가자들의 발길이 이어졌다.

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서울 이랜드의 공식 지정 병원 세종스포츠정형외과도 대회 현장에서 테이핑 부스를 운영하는 등 참가자들의 부상 방지에 발 벗고 나섰다.

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3회 연속 대회에 참가한 FC SSAP의 주장 김고은 씨는 "좋은 구장에서 전문 심판이 경기를 진행해 대회 운영이 깔끔했다. 진행 요원들이 친절하게 경기를 안내해 주고 부스와 이벤트 게임도 마련돼 있어 매년 참가하고 있다. 올해도 대회가 열리는지 구단에 먼저 물어볼 정도였다. 메달도 챙겨주셔서 집에 가는 길도 기분이 좋다. 내년에도 꼭 참가하겠다"고 말했다.

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치열한 승부 속에서도 선수들은 경기를 마친 뒤 상대 팀과 악수하고 인사를 나누며 페어플레이를 이어갔다. 열전 끝에 여성 성인부는 카키, 키즈 저학년부는 도곡사커아카데미, 키즈 고학년부는 엘프만 주니어가 정상에 올랐다. 특히 카키는 조별리그와 토너먼트를 포함한 6경기에서 25골을 몰아치는 동안 단 한 골도 내주지 않으며 6전 전승으로 압도적인 우승을 차지했다.

카키의 최전방 '피보'로 활약한 정아름 씨는 "팀원들과 한 달 전부터 대회를 준비했는데 그 결과가 우승으로 이어져 값진 대회였다. 팀원들이 한 발씩 더 뛰어준 덕분에 좋은 결과가 나온 것 같다. 여성부와 유소년부가 함께하는 대회는 처음이었는데 타임테이블도 적절하게 짜여 있어 좋았다. 좋은 대회를 열어준 서울 이랜드 FC와 뉴발란스에 감사하다"고 소감을 전했다.

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서울 이랜드 FC 아카데미도 여성 성인부 2팀, 키즈 고학년부 1팀, 키즈 저학년부 1팀 등 총 4팀을 꾸려 대회에 참가해 구슬땀을 흘렸다.

고학년부에 출전한 안승후 어린이는 "경기에서 이기지 못해 아쉽지만 서울 이랜드라는 이름으로 친구들과 함께 나선 첫 대회라 뜻깊었다. 대회 전날부터 설??? 다음에는 경기도 이기고 우승까지 할 수 있도록 더 열심히 축구를 하겠다"고 다짐했다.

시상식은 18일 목동운동장에서 열리는 김해와의 홈경기 당일 진행 돼 그라운드 팬들과 함께 기쁨을 나눌 예정이다. 각 부문별 수상팀에게는 트로피와 함께 뉴발란스 상품권이 주어진다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com