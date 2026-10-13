'갈길 바쁜데 한-일전이라 대충할 수도 없다' 비셀 고베와 ACLE 원정 맞대결! 전북 현대 정정용 감독 "자존심 대결, 총력전 위해 왔다"

전북 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]"총력전을 위해 왔다. (챔피언) 자존심 대결이 될 수도 있다."

전북 현대 정정용 감독이 비셀 고베와의 클럽 한-일전을 앞두고 각오를 밝혔다. 전북은 14일 오후 7시 일본 고베 노에비아 스타디움에서 비셀 고베와 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트 리그 페이즈 2라운드 경기를 갖는다. 전북은 지난달 16일 홈에서 가진 1라운드에서 가시와 레이솔에 2대1 승리했다.

정정용 감독은 13일 사전 기자회견에서 "1차전과 2차전 모두 일본 클럽과 대결하게 됐다. 좋은 경기력으로 결과까지 챙기고 싶다"면서 "이번 원정에 동행한 선수 모두가 총력전을 위해 왔다. 중요한 리그 경기가 주말에 있다. 전북과 고베가 나란히 리그 5위다. 연달아 경기가 있어 부상 선수가 없어야 한다. 서로 스포츠맨십을 발휘했으면 좋겠다"고 말했다.

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전북 현대와 가시와 레이솔 경기 장면 사진제공=한국프로축구연맹

전북은 오는 18일 오후 2시 홈 '전주성'에서 제주SK와 K리그 31라운드 경기를 갖는다. 전북(승점 44)은 현재 리그 5위다. 남은 제주, 안양전(24일) 결과에 따라 파이널A와 파이널B 어느 쪽으로 갈 지가 정해진다. 이번 고베전 이상으로 리그 두 경기가 전북에 매우 중요하다. 6위 대전은 승점 43점이고, 7위 인천은 승점 42점이다. 한 경기 결과에 따라 순위가 요동칠 수 있다.

고베는 6승1무2패, 승점 19점으로 리그 5위를 달리고 있다. 직전 가시와 레이솔과의 원정 경기에서 2대4로 완패했다.

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정 감독은 "자존심 대결이 될 수 있다. 이번 첫 원정 경기에서 승점을 가져가는 게 목표"라며 "가시와와 고베는 스타일이 다른 것 같다"고 말했다.

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정 감독과 함께 기자회견에 나선 전북 수비수 김영빈은 "K리그를 대표해서 나온 만큼 좋은 경기를 펼치고 싶다"고 말했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com