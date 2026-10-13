손흥민 마지막 대회일텐데, 韓 아시안컵 초유의 기권 사태 나올까, "일본은 고려할 수도"...사우디 불바다인데 "AFC 강행할 것" 끔찍 전망

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김대식 기자]3달 앞으로 다가온 2027년 아시안컵이 강행될 가능성이 높다는 보도가 나왔다.

일본 매체 트라이브 풋볼은 13일 '일본 대표팀은 2027년 1월 아시안컵을 앞두고 있다. 모리야스 하지메 감독 체제의 집대성이 될 이번 대회에서 우승 트로피를 차지할 것이라는 기대를 모으는 한편, 개최지인 사우디아라비아의 정세가 불안정해지고 있다. 개최 취소나 개최지 변경 가능성이 거론되고 있으나, 아시아축구연맹(AFC)는 해당 국가에서의 개최를 강행하겠다는 입장'이라고 전했다.

현재 개최국 사우디의 정세는 매우 불안하다. 수도 리야드가 불타고 있다. 지난 10일 예멘의 친이란 후티 반군의 미사일 공격으로 12명의 사망자가 발생한 지 불과 하루 만에 또 사우디 수도인 리야드에 폭탄이 떨어졌다. 킹 칼리드 국제공항이 폭격을 받아 1명이 사망하고, 11명이 다쳤다. 사우디는 공항 운영을 전면 중단하기로 결정했다. 후티 반군은 앞으로도 공항 및 에너지 관련 시설을 포격하겠다는 입장을 밝힌 것으로 알려져 당분간은 전쟁이 지속될 것으로 보인다.

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로이터연합뉴스

우리나라뿐만 아니라 일본도 상황을 예의주시하고 있다. 매체는 '이러한 사태에 따라 일본축구협회는 10일, 일본 대표팀이 사우디아라비아에서 개최 예정이었던 'FIFAe 월드컵 2026' 참가를 포기한다고 공식 발표했다. 현지의 치안 악화가 배경에 있는 것으로 보이며, 이러한 상황이 2027년 1월까지 지속된다면 모리야스 호의 경기 일정에도 영향이 불가피'라고 전했다.

또한 트라이브 풋볼은 현지 기자의 보도를 인용해 '아시안컵은 예정대로 사우디에서 개최될 것이다. AFC는 개최국인 사우디에 대해 상당히 관대한 대응을 취하고 있다'고 전했다. 현지 기업 및 조직인 네옴(NEOM), 비짓 사우디(Visit Saudi), 사우디 아람코, 알 바이크 등이 AFC의 메인 스폰서라는 점을 그 이유로 들었다.

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해외 매체 올 아시안 풋볼의 기자 다니엘은 "사우디아라비아의 스폰서들이 전쟁 중임에도 경기 개최를 요구하는 것은 놀라운 일이 아니"라며 "AFC의 절반은 사우디 스폰서들에게 휘둘리고 있다"고 지적했다.

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트라이브 풋볼은 '정세가 불안정한 상태 그대로 AFC가 사우디에서의 아시안컵 개최를 강행할 경우, 일본 대표팀이 대회 참가를 기권할 가능성도 고려해 볼 수 있다'고 언급했다. 일본이든, 다른 나라에서 아시안컵 불참을 결정할 경우, 한국도 영향을 받을 것이다. 우승을 위해서 선수들의 목숨을 담보로 내놓을 수 없기 때문이다.

AP연합뉴스

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앞서 모리야스 감독은 "대회가 어떻게 되어 갈지 우려되는 부분은 있지만, 그것은 우리가 결정할 일이 아니다. 일본축구협회가 관계 기관으로부터 정보를 수집하여, 우리가 안전하게 이동하고 활동할 수 있는 환경을 만들어 주실 것으로 믿는다. (개최 여부는) 결정 기관과 조직의 판단에 달렸다"는 입장을 밝혔다.

한편 이번 아시안컵은 손흥민을 비롯해 2010년대 중반부터 지금까지 국가대표팀을 이끌고 있는 베테랑 라인의 마지막 메이저 대회가 될 가능성이 높다. 손흥민은 2026년 북중미 월드컵을 두고 자신이 뛸 마지막 월드컵이라고 조심스럽게 말한 바 있다.