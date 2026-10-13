'최전방 ' 디오고 출격→'국대급 3선' 이순민-김봉수 선발! 대전, ACLE 2연승 정조준...선발 명단 발표[ACLE 현장라인업]

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[상하이=스포츠조선 이현석 기자]상하이에서도 멈추지 않는다. 대전하나시티즌이 아시아 최정상 무대 두 번째 승리를 위해 출격한다.

대전은 13일 오후 7시(한국시각) 중국 상하이 푸동 스타디움에서 상하이 포트와 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 2차전을 치른다.

앞서 리그 스테이지 1차전, 첫 단추를 잘 끼운 대전이다. 2025시즌 J리그1 3위인 교토상가를 홈으로 불러 1대0으로 제압했다. J리그를 상대로 경쟁력을 내비친 경기였다. 다음 상대는 중국 슈퍼리그 3연패를 달성한 상하이, 더욱이 원정이기에 대전의 ACLE 경쟁력이 다시 시험대에 오르는 맞대결이다.

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황선홍 대전 감독은 경기를 하루 앞둔 12일 "ACLE 2차전 상대인 상하이 포트는 강한 팀이다. 원정 경기이기에 힘든 경기를 예상한다. K리그에서는 우리도 경쟁력을 갖춘 팀이다. 최선을 다해서 좋은 승부를 해볼 생각이다. 기대하셔도 좋다"며 "많은 팬이 경기장을 찾아주실텐데, 좋은 경기로 보답하는 것이 우리의 목표다. 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.

상하이전 베스트11이 공개됐다. 황 감독은 4-2-3-1 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 디오고, 2선에 정재희 서진수 주앙 빅토르, 3선은 이순민 김봉수가 호흡을 맞춘다. 포백은 박규현 하창래 안톤 강윤성이 자리한다. 골문은 이준서가 지킨다.

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대전의 키는 중원과 수비다. 상대인 상하이는 레오나르도를 필두로 막강한 공격진이 자랑이다. 중원과 수비에서 쉽게 뚫리지 않아야 승리를 겨눌 수 있다. 경기 전인 12일 기자회견에 참석한 하창래는 "중국 프로팀들은 대부분 앞선에 좋은 외국인 선수들을 기용한다. 개인 능력에서 좋은 부분이 많지만, 어떻게 우리가 조직적으로 대처해야 할지를 얘기하고 대응하면 되지 않을까 싶다"고 강조했다.

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상하이=이현석기자 digh1229@sportschosun.com