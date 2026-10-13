사우디 '충격' 오피셜 공식발표, "엄중한 대응할 것"...'韓 축구 안전 초비상' 손흥민-이강인-김민재 아시안컵 기권 위기 "스폰서 압박 중"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]사우디아라비아는 엄중한 대응을 예고했다.

영국의 BBC는 13일(한국시각) '사우디아라비아 장관은 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군의 공항 공격에 대해 엄중한 대응을 다짐했다'고 보도했다.

BBC는 '빈살망 왕세자는 세계에너지위원회 회의에서 최근 몇 주 동안 벌어진 사건이 심각하며, 자신들의 대응도 심각할 것임을 밝혔다. 사우디아라비아가 주도하는 연합군은 예멘 홍해 연안 및 기타 지역에서 후티 반군과 싸우는 예멘 정부군에 공중 지원을 제공하고 있다'고 전했다.

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EPA연합뉴스

사우디는 현재 예멘의 친이란 무장조직 후티 반군의 미사일 및 드론 공격으로 피해를 입고 있다. 가장 큰 논란이 됐던 것은 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 공격으로 다수의 사상자가 발생한 사건이다. 로이터, AP 등에 따르면 해당 공격으로 13명이 숨지고 300명 이상이 다쳤다.

국제적으로 절대 안심할 수 없는 상황 일본은 10일 공식 발표를 통해 사우디에서 열릴 예정인 '2026 FIFAe 월드컵'에 참가하지 않겠다는 의사를 밝히기도 했다. 한국 또한 외교부가 사우디아라비아 전역의 여행경보를 3단계인 '출국 권고'로 상향 조정했다고 밝혔다. 외교부는 사우디에 체류 중인 우리 국민에게 긴급한 용무가 아니라면 출국할 것을 권고하는 한편, 사우디 방문을 계획 중인 국민에게도 여행을 취소하거나 연기해 달라고 당부했다.

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이번 사태가 장기화된다면 앞서 한국 대표팀의 상황 또한 크게 달라질 수 있다. 대한축구협회는 현지 적응을 위해 다음달 아시안컵 리허설로 중동 원전 2연전을 계획하고 있었다. 그중 한 팀으로 사우디의 발표를 앞둔 상황에서 정세 불안으로 인해 사우디 일정 진행이 쉽지 않게 됐다. 축구협회는 '플랜B'를 다각도로 검토 중인 것으로 전해졌다.

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더 큰 문제는 아시안컵이다. 내년 1월 사우디에서 개최 예정인 아시안컵은 대회 기간에 군사적 충돌이 지속된다면 한국 대표팀의 안전한 대회 참가도 장담할 수 없다. 선수단 이동과 숙소, 훈련장 및 경기장 주변의 안전이 모두 걸려있는 사안이다. 사우디는 그럼에도 강행하겠다는 입장이다. 일본의 트라이브풋볼은 'AFC는 개최국인 사우디에 대해 상당히 관대한 대응을 취하고 있다'며 'AFC의 절반은 사우디 스폰서들에게 휘둘리고 있다'고 설명했다. 일본 측은 불안한 정세 속 강행된다면 기권까지 고려 중이라는 소식도 나왔다.

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한국으로서는 포기하기 쉽지 않은 중요한 무대다. 1960년 이후 무려 67년 동안 아시안컵 정상에 오르지 못한 한국으로서는 현재의 전력으로 정상을 노릴 마지막 기회이기도 하다. 사우디의 정세에 아시안컵 개최 여부 등이 달리며, 상황을 계속해서 지켜봐야 할 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com