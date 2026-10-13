'이강인 절친' 어쩌다 이런 일 저질렀나..."당신의 아이를 임신했다" 美 미녀 농구 선수 충격 폭로

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[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG) 핵심 수비수 아슈라프 하키미가 스캔들의 주인공이 됐다.

프랑스의 라트리뷰나는 12일(한국시각) '모델 겸 농구 선수였던 카이사아 곤드레직이 하키미의 아이를 임신했다고 주장했다'고 보도했다.

곤드레직은 2021년 WNBA 드래프트에서 인디애나 피버의 1라운드 지명을 받으며 프로 생활을 시작했다. 과거 보스턴 셀틱스 소속 스타 제일런 브라운과의 열애설로도 주목받은 바 있었던 그녀는 최근 SNS를 통해 파격적인 소식을 전했다.

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AFP연합뉴스

그는 개인 SNS를 통해 "7월 임신 소식을 알게 됐다. 혹시 모르시는 분들을 위해 알려드린다면 모로코 대표팀이 휴스턴에 왔을 때 임신했다. 하키미가 뛰던 시기다"라며 아이의 아빠가 하키미라는 것을 언급했다. 이어 "조종당하고 배신당한 기분이다"고 덧붙이기도 했다.

라트리뷰나는 '곤드레직은 해당 영상을 잠시 공개하고 삭제했다. 다만 소식은 곧바로 팬들로 인해 퍼졌다. 다만 두 사람이 만났다는 공식적인 기록은 없다. 현재 하키미는 어떠한 이야기도 하지 않고 있다'고 전했다.

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월드클래스 풀백 중 한 명으로 꼽히는 하키미는 지난 2017년 레알 마드리드에서 프로에 데뷔했다. 이후 보루시아 도르트문트, 인터 밀란을 거쳐 PSG로 이적한 하키미는 매 팀을 거쳐갈 때마다 좋은 평가를 받으며 어느새 유럽 최고 수준의 우측 풀백으로 자리 잡았다.

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PSG에는 지난 2021년 합류 이후 꾸준히 선발로 나서며 맹활약 중이다. 지난 두 시즌 동안 PSG의 유럽챔피언스리그 2연패를 이끌었으며, 올 시즌도 8경기에 출전해 활약을 이어가는 중이다. 이강인의 PSG 시절 절친했던 동료이기도 하다.

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PSG에서 활약을 이어가던 중에 하키미에 대한 충격적인 스캐들이 보도됐다. 라트리뷰나는 '관련 당사자들은 아직까지 이 이야기에 대해 확인도 부인도 하지 않았다'고 설명했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com