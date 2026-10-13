프린스 '장군'→디오고 '멍군!' 中 최강 상대로 K리그 경쟁력 보여준 대전, 원정에서 챙긴 값진 승점 1점...상하이전 1-1 무승부[ACLE 현장리뷰]

사진제공=대전하나시티즌

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[상하이=스포츠조선 이현석 기자]대전하나시티즌이 아시아 최고 무대에서 값진 원정 승점을 따냈다.

대전은 13일 중국 상하이 푸동스타디움에서 열린 상하이 포트와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트 리그 스테이지 2차전에서 1대1로 비겼다.

대전은 이번 무승부로 ACLE 리그 스테이지 초반 2경기(1승1무)에서 모두 패배 없이 경기를 마쳤다.

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증명의 무대였다. 리그 스테이지 1차전, 첫 단추를 잘 끼운 대전이다. 2025시즌 J리그1 3위인 교토상가를 홈으로 불러 1대0으로 제압했다. J리그를 상대로 경쟁력을 내비친 경기였다. 다음 상대는 중국 슈퍼리그 3연패를 달성한 상하이, 더욱이 원정이기에 대전의 ACLE 경쟁력이 다시 시험대에 오르는 맞대결이었다.

대전의 상하이전 베스트11, 황선홍 대전 감독은 4-2-3-1 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 디오고, 2선에 정재희 서진수 주앙 빅토르, 3선은 이순민 김봉수가 호흡을 맞췄다. 포백은 박규현 하창래 안톤 강윤성이 자리했다. 골문은 이준서가 지켰다.

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상하이는 5-3-2 포메이션으로 나섰다. 최전방에 우레이와 암펨 프린스, 중원은 멜렌도 오스카르, 하우메 그라우, 마테우스 비탈이 자리했다. 수비진은 장린펑, 웨이젠, 왕젠아오, 양 알렉스, 미겔 캄포스가 구축했다. 골키퍼 장갑은 얀준링이 꼈다.

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대전이 초반부터 상하이 골문을 두드렸다. 전반 1분 얻은 프리킥 기회, 문전으로 향한 공을 쇄도하던 대전 공격수들이 마무리하고자 했으나 골키퍼 정면으로 향했다. 전반 6분에는 박스 깊숙한 곳에서 패스를 받은 디오고가 직접 골문을 노렸으나, 골키퍼 선방에 막혔다. 대전은 계속해서 높은 지역에서 압박을 가져가며, 상하이 수비를 괴롭혔다.

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상하이도 반격에 나섰다. 전반 11분 박스 정면에서 멜란도의 기습적인 중거리슛은 이준서에게 잡혔다. 대전에 압벅에 도전하던 상하이는 전반 중반부터 본격적으로 흐름을 주도하기 시작했다. 양 알렉스와 프린스를 활용한 측면 공격이 주 루트였다. 전반 29분 프린스의 중거리 슛은 높게 뜨고 말았다. 전반 31분에는 수비 사이를 파고든 우레이의 슈팅이 이준서에 막힌 후, 프린스가 이를 재차 밀어넣었다. 하지만 오프사이드가 선언되며 득점으로 인정되지 못했다.

대전이 위기를 넘겼다. 전반 41분 대전 박스 우측에서 벌어진 혼전 상황, 페널티 지역 깊숙한 곳으로 전달된 공을 잡은 우레이는 슈팅을 시도했다. 공은 이준서의 선방 이후 골대를 강타하며 실점으로 이어지지 않았다. 전반은 득점 없이 0-0으로 마무리됐다.

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후반 초반 상하이의 선제골이 터졌다. 후반 4분 우측 깊숙한 곳에서 올라온 공이 박스 안에서 흘렀다. 대전 수비가 놓친 공을 잡은 프린스는 곧바로 슈팅으로 연결했다. 공은 대전 골망을 흔들었다.

대전은 이른 시점에 반격에 성공했다. 후반 9분 박스 우측에서 올라온 정재희의 날카로운 크로스, 문전으로 쇄도하던 디오고가 이를 놓치지 않았다. 대전은 후반 18분 주앙 빅토르, 디오고, 정재희를 빼고 엄원상, 주민규, 루빅손을 넣으며 공격진을 전면 교체했다. 상하이도 류주런, 레오나르도를 투입해 공세를 유지했다.

대전이 절호의 기회를 놓쳤다. 후반 28분 역습 상황에서 루빅손의 패스를 받은 엄원상의 크로스가 박스 우측으로 향했다. 주민규의 바이시클킥이 선방에 막혔고, 뒤이어 시도한 루빅손의 슈팅마저 골키퍼를 뚫지 못했다. 대전은 후반 33분 서진수를 빼고 마사까지 넣으며 승리 의지에 힘을 보탰다.

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대전은 마지막까지 승리 의지를 놓지 않았다. 후반 추가시간 46분 코너킥 상황에서는 주민규의 헤더가 골대 옆으로 향했다.

결국 경기는 1대1 무승부로 마무리됐다.

상하이=이현석기자 digh1229@sportschosun.com