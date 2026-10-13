"개인 능력을 이기는 건 조직력" 中 최강 상대로 대등했던 대전, 황선홍 감독이 바라본 K리그의 경쟁력[ACLE 현장기자회견]

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[상하이=스포츠조선 이현석 기자]중국 최강을 상대한 황선홍 대전 감독은 조직력을 통한 성장을 강조했다.

대전은 13일 중국 상하이 푸동 스타디움에서 열린 상하이 포트와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 2차전에서 1대1로 비겼다. 이번 무승부로 대전은 ACLE 리그 스테이지 초반 2경기(1승1무)를 패배 없이 마쳤다.

시작부터 치열하게 격돌한 두 팀, 전반까지 유지됐던 '0'의 균형은 후반 초반 치고받는 공방전 속에 깨졌다. 후반 4분 대전 수비를 맞고 굴절된 크로스를 박스 중앙에서 프린스가 슈팅으로 마무리해 골망을 흔들었다. 불과 5분 후, 대전이 다시 경기를 원점으로 돌렸다. 빠른 트랜지션 이후 박스 우측에서 올라온 정재희의 날카로운 크로스, 문전으로 쇄도하던 디오고가 이를 놓치지 않고 헤더로 밀어넣었다. 두 팀은 후반 막판까지 상대 골문을 두드렸으나, 추가 득점은 나오지 않았다.

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경기 후 기자회견에 참석한 황선홍 대전 감독은 "좋은 경기를 했다고 생각한다. 승리하지 못해 아쉽다. 선수들이 열심히 잘 해줬다. 멀리까지 원정온 팬들에게 감사하다. 큰 찬스에서 득점하지 못해서 좀 아쉽다. 이런 경기에선 그런 장면이 많이 나오지 않는다. 아쉬움을 뒤로 하고 앞으로를 준비해야 할 것이다"고 소감을 밝혔다.

대전은 이날 로테이션을 가동했다. 그럼에도 강한 전방 압박을 구사하며, 그간의 전술을 십분 활용했다. 황 감독은 "라인업은 그동안 훈련을 하며 잘 해온 선수들에게 기회를 줬다. 리그에서 상당한 중요한 상황이라, ACLE에서 최대한 활용코자 했다. 계획대로 진행됐다. 준비한 전방 압박이 잘 이뤄졌지만, 결정적인 찬스에서 마무리가 아쉬웠다"고 했다.

사진제공=대전하나시티즌

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대전은 이날 상하이 정상급 공격진을 상대로 단 1실점만을 허용하며 단단함을 선보였다. 황 감독은 "전술적으로 상대의 3-5-2 전술이 포백 라인에서 막기가 어려운 상황이었다. 양쪽 측면과 풀백이 안으로 들어와서 제어하기 어려운 부분도 있었다. 이를 선수들이 막아내는 과정에서 해야할 것들을 잘 수행했다. 90분 동안 집중력을 유지하는 것이 어려운 일이지만 잘 해냈다"고 했다.

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이날 경기장에는 적지 않은 대전 원정 팬들도 자리했다. 구석 자리에 배정받았음에도 경기장이 울리도록 응원 목소리를 높였다. "팬들만큼 소중한 분들이 없다. 적지에서 의지할 사람은 팬과 선수들뿐이다. 응원 소리가 힘이 되고 이기고 싶었다. 팬들을 위해 경기장에서 100% 쏟아내는 마음이 되어야 한다. 다음 경기는 승리할 수 있도록 하겠다"고 했다.

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황 감독은 상하이와의 경기를 앞두고, 중국 슈퍼리그와의 강팀과의 맞대결을 통해 수준을 가늠하고, 경쟁할 것임을 강조했다. 이날 경기 대전은 상하이를 상대로 경쟁력을 선보이며 대등한 경기를 펼쳤다. 황 감독은 "슈퍼리그는 외국인 선수들의 기량이 상당히 출중하다. 에너지 레벨은 조금 낮을 수 있지만, 조직적인 면도 많이 갖춰져 있다. K리그가 슈퍼리그나 J리그를 견제하기 위해서는 에너지레벨은 물론이고, 조직력이 필요하다. 개인 능력을 막아내고 이겨내는 것은 조직이라고 본다. 팀적으로 해재는 것이 가장 중요하다. 아직 두 경기를 했기에 판단하기는 어렵지만, 계속해서 이길 수 있도록 준비를 하겠다"고 했다.

상하이=이현석기자 digh1229@sportschosun.com