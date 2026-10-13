'캐릭은 상대 감독의 아들을 노린다' 맨유, 아틀레티코 아르헨티나 국대 시메오네 영입 타깃 찍었다..'UCL 맞대결서 직접 스카우팅'

Real Madrid's Dean Huijsen, right, fouls Atletico Madrid's Giuliano Simeone to give away a penalty shot and see a red card during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Real Madrid in Madrid, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

epa13244278 Atletico de Madrid's Giuliano Simeone (L) in action against Osasuna's Kike Barja (R) during a Spanish LaLiga EA Sports soccer match between Atletico Madrid and Osasuna at Riyadh Air Metropolitan stadium in Madrid, Spain, 16 September 2026. EPA/JUANJO MARTIN

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드가 이강인의 아틀레티코 마드리드 동료인 줄리아노 시메오네를 영입 타킷으로 찍었다고 한다. 또 유럽챔피언스리그 맞대결을 통해 시메오네를 직접 관찰할 예정이라는 현지 보도가 나왔다.

맨유는 14일 오전 4시(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 아틀레티코 마드리드와 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 2라운드 원정 경기를 갖는다.

epa13299220 Manchester United's head coach Michael Carrick takes part in a press conference on the eve of their UEFA Champions League match against Atletico Madrid, in Madrid, Spain, 12 October 2026. EPA/Sergio Perez

스페인 매체 '문도 데포르티보'의 보도에 따르면 마이클 캐릭 감독이 영입 타깃인 시메오네를 관찰할 기회로 이 경기를 활용할 것이라고 한다. 맨유는 토트넘, 맨체스터 시티의 관심과 더불어 이 아르헨티나 국가대표 공격수를 향해 오는 1월 겨울 이적 제안을 고려 중이라고 한다. 이번 마드리드 원정은 경기는 물론이고 추가 목적이 있는 셈이다.

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epa13294532 Atletico Madrid's Giuliano Simeone (L) in action against Alaves' Abde Rebbach (R) during the Spanish LaLiga soccer match between Deportivo Alaves and Atletico Madrid, in Vitoria, Spain, 10 October 2026. EPA/ADRIAN RUIZ HIERRO

하지만 아틀레티코 구단은 현 시점에서 그를 판매할 의사가 없는 것으로 알려졌다. 올해 초 구단은 시메오네와 2030년까지 연장 계약했다. 만 23세인 그의 바이아웃 금액은 무려 5억유로로 알려졌다. 사실상 '판매불가' 조건이다. 시메오네는 아버지 디에고 시메오네 감독의 지도 아래 꾸준히 성장 중이다. 적극적인 공수 가담은 물론이고 투지 넘치는 플레이로 아버지의 도움이 아닌 경기력으로 인정받고 있다. 2002년생인 시메오네의 현재 시장가치는 4030만유로다.

Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Ezeiza Training Complex, Buenos Aires, Argentina - September 28, 2026 Argentina's Giuliano Simeone during training REUTERS/Agustin Marcarian

맨유는 이번 시즌 리그 개막 후 1승3무2패(승점 6)로 부진하다. 최근 리그 4경기서 3무1패로 승리가 없다. 직전 토트넘과의 홈 경기에선 수적 우세에다 한골차 리드를 지키지 못하며 1대1로 아쉽게 비겼다. 맨유 홈팬들은 캐릭 감독과 선수단에 야유를 퍼부었다.

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맨유는 지난달 벌어진 사바 바쿠와의 챔피언스리그 리그 페이지 1라운드 홈 경기에선 4대0 대승을 거뒀다. 반면 아틀레티코는 리버풀과의 리그 페이지 1라운드 첫 원정에서 1대2로 졌다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com