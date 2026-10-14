김오규-오스마르 두 베테랑과 시즌 중 재계약 발표, 서울E의 두 가지 노림수

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[스포츠조선 박찬준 기자]승격에 도전하는 서울 이랜드는 8일 '베테랑' 김오규-오스마르의 동반 재계약 소식을 전했다.

합류 첫 해인 2024년 구단 역대 최고 순위인 3위와 창단 첫 승강 플레이오프 진출을 함께한 김오규와 오스마르는 지난 시즌에도 팀을 2년 연속 플레이오프 진출로 이끌며 1년 재계약에 성공했다. 서울E는 승격 경쟁이 한창인 시즌 막바지, 시즌이 종료되기도 전 두 베테랑과 또 한번의 재계약을 맺었다.

김도균 감독의 강한 의지가 있었다. 재계약 협상은 일사천리였고, 내친 김에 아예 발표까지 빠르게 진행시켰다.

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두 가지 노림수가 있었다. 첫째는 현재다. 김오규와 오스마르는 팀의 핵심 리더다. 두 선수는 라커룸에서 가장 큰 목소리를 내는 선수들이다. 김 감독은 두 선수에게 재계약으로 힘을 실어주며, 막판 팀분위기 다잡기에 나섰다. 실제 김오규와 오스마르는 재계약이 확정된 후 선수들을 소집해 자청해서 미팅을 진행하기도 했다.

곧바로 성과가 나왔다. 서울E는 9일 만만치 않은 김포FC 원정 경기에서 귀중한 1대0 승리를 거뒀다. 에울레르가 결승골을 터뜨린 후 선수들은 함께 모여 부상으로 시즌 아웃이 확정된 김오규의 유니폼을 드는 세리머니를 펼치며, '캡틴'에 대한 신뢰를 보여줬다.

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서울E는 현재 승점 51점으로 3위에 자리해 있다. 2위 수원FC와는 승점이 같다. 다만 수원FC는 한 경기를 덜치렀다. 올 시즌 K리그2는 1, 2위, 두 팀이 다이렉트 승격한다. 수원 삼성(승점 56)이 한 자리를 차지할 것으로 보이는 가운데, 서울E는 마지막까지 치열한 승부를 펼쳐야 한다. 김 감독은 남은 5경기에서 최소 4승 이상이 필요하다고 보고 있다. 그 어느때보다 집중력이 필요한 지금, 두 선수의 리더십에 큰 기대를 걸고 있다.

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두번째는 미래다. 서울E는 창단 후 이렇다할 레전드를 만들지 못했다. 서울E에서 명예롭게 은퇴한 선수들도 많지 않았다. 명문으로 가기 위해서는 성적이 1번이겠지만, 못지 않게 예우나 전통도 중요하다. 김 감독은 김오규와 오스마르는 더 큰 대접을 받을 자격이 있는 선수라고 판단했다. 마지막까지 명예롭게 그라운드를 누비는 두 선수의 모습은 '나도 저렇게 되고 싶다'며 젊은 선수들에게 큰 희망이 될 수 있다. 당연히 서울E에 대한 충성심이 올라갈 수 있다.

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내년 김오규와 오스마르의 에이징 커브가 더 심하게 꺾일 수 있지만, 존재감만으로도 서울E에 큰 힘이 될 수 있다는 점도 고려했다. 무엇보다 승격을 할 경우, 이들의 경험은 서울E의 가장 큰 무기가 될 수 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com