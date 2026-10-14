"어딜 손흥민 왕따시키고, 파벌을 만들어" 이강인 향한 도넘은 명예훼손…KFA도 엄정 대응 "운영은 비판해도 선수 비방은 자제"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 강우진 기자]대한축구협회(KFA)가 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 퍼지고 있는 축구대표팀을 향한 추측성 주장에 대해 자제를 요청했다. '손흥민 왕따설'과 96라인의 은퇴설 등으로 내홍을 겪고 있는 한국 축구대표팀이다. 이로 인해 특정 선수들에 대한 무자비한 비난이 이어지고 있다.

KFA는 13일 "선수들의 경기력과 대표팀 운영에 대한 팬 여러분의 다양한 의견과 비판을 존중한다"면서도 "그러나 사실 확인 없이 유포되는 억측과 악의적인 비방으로 선수들이 과도한 비난에 노출되는 상황에 대해서는 깊은 우려를 표하며, 자제를 간곡히 부탁드린다"고 밝혔다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 중심으로 일부 대표팀 선수들에 대한 추측성 주장이 계속해서 확산하고 있다. 도넘은 비난과 인신공격까지 이어지는 상황이다. 온라인상에는 일부 훈련 장면을 과대 해석해 선수단 내 불화를 기정사실화하거나, 사실과 다른 가짜 뉴스로 선수를 조롱하고 명예를 훼손하는 행위가 만연하다.

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이에 대해 KFA는 "선수 개인의 소셜미디어와 소속팀 계정에까지 찾아가 인신공격하거나 퇴출을 요구하는 등 비난의 수위가 도를 넘고 있다"며 "이러한 행위는 정당한 비판의 범위를 넘어 선수 개인에게 심각한 정신적 부담을 줄 수 있으며, 대한민국 축구 전체에도 결코 도움이 되지 않는다"고 전했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

선수단에 대한 자극적인 영상을 가공한 일부 SNS 계정의 게시물은 수백만 조회수를 기록하기도 했다. KFA는 이를 통해 수익을 창출하고 있는 부분에 대해서도 엄정 대응할 계획이다.

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KFA는 "대한축구협회의 지식재산권에 해당하는 영상과 사진을 무단으로 이용해 허위·왜곡 정보를 유포하고, 이를 통해 부당한 이익을 취하는 행위에 대해서도 엄정히 대응하겠다"고 강조했다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

같은날 이강인의 소속사 더블랙레이블도 선수에 대한 허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물에 대한 법적 절차를 진행하겠다고 밝혔다.

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더블랙레이블은 "최근 온라인을 중심으로 이강인 선수와 관련해 사실과 다른 내용이 무분별하게 확산하고 있는 것을 확인했다"며 "당사는 허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있으며, 사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행하겠다"고 밝혔다.

앞서 일부 누리꾼은 이강인이 김민재와 황인범, 황희찬과 함께 대표팀 파벌 형성에 가담했다고 주장했다. 논란이 불거진 뒤 이강인의 SNS에는 "어딜 손흥민 선수를 왕따시키고 파벌을 만들어", "선배한테 잘해", "황희찬하고 같이 국대 은퇴해라. 국대 그만와. 소속팀에서만 처박혀 있어" 등 인신공격성 댓글이 줄을 이었다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com