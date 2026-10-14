이강인 벌써 기억에서 싹 지웠나...'LEE 후계자' 본격 활약에 앤리케 '핵폭탄급' 칭찬 "우리 팀에 와서 기쁘다"

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[스포츠조선 이현석 기자]루이스 엔리케 감독이 이강인의 대체자로 영입된 선수에게 강한 애정을 보였다.

프랑스의 알레스파리는 13일(한국시각) '마그네스 아클리우슈가 루이스 엔리케 감독의 새로운 총애를 받는 선수다'고 보도했다.

파리 생제르맹(PSG)은 지난여름 대대적인 변화가 찾아왔다. 엔리케 감독 부임 후 처음 팀을 구성하며 엄청난 영입에 나섰던 PSG는 이후 선수단을 한 차례 정리할 시기가 찾아왔다. 곤살루 하무스, 브래들리 바르콜라 등이 팀을 옮겼으며, 이강인도 그중 한 명이었다.

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PSG 입단 이후 엔리케 감독의 신임을 받으며 성장했던 이강인은 2025~2026시즌은 확실히 입지가 좁아진 모습이었다. 리그에서 주로 출전했으며, PSG가 전력을 쏟은 유럽챔피언스리그(UCL) 무대에서는 좀처럼 기회를 받지 못했다. 가장 큰 충격도 UCL에서 나왔다. 두 시즌 연속 PSG가 빅이어를 들어올리는 과정에서 이강인은 결승전에 단 1분도 출전하지 못했다. 결국 엔리케 체제에서 이강인은 주전이 아닌 확실한 교체 자원이었고, 올여름 아틀레티코 이적으로 도전을 택했다.

PSG도 이강인이 떠나는 것을 마냥 반길 수 없었다. 리그에서 확실한 활약, 엔리케 전술에 부합하는 뛰어난 재능을 보낸다면 그 자리를 채워야 하는 자원도 정상급 선수임이 분명했다. 이를 위해 데려온 선수가 바로 아클리우슈였다. 어린 시절부터 뛰어난 재능을 인정받은 아클리우슈는 AS모나코에서 1군 데뷔를 하며 어린 나이에도 활약이 대단했다.

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이강인의 활약을 대체하기 위해 데려온 아클리우슈는 리그 개막 이후 얼마되지 않은 시점에 곧바로 엔리케 감독의 마음을 사로잡은 것으로 보인다. 알레스파리는 '이강인이 아틀레티코 마드리드로 이적하면서 루이스 캄포스 디렉터는 자연스럽게 대체자를 검토했다. 모나코는 협상에 까다로운 모습을 보였지만, 약 5000만 유로의 이적료에 모든 것이 합의되었다. 아클리우슈는 이적 이후 바로 주전 자리를 차지했다. 엔리케 감독은 그를 주저 없이 기용하고 있다. 그는 아클리우슈의 열렬한 팬이다'고 전했다.

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엔리케 감독은 최근 인터뷰에서 "아클리우슈의 모든 것이 마음에 든다. 기술과 체력 모두 훌륭하다. 이미 알고 있었지만, 정말 기분 좋은 놀라움이다. 그가 우리 팀에 와서 매우 기쁘다"라고 칭찬했다. 이강인의 빈자리를 채운 아클리우슈의 활약과 엔리케의 칭찬에 앞으로 더 많은 관심이 그에게 쏠릴 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com