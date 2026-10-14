손흥민 마지막 우승 도전 좌초 위기! 일본 축협은 FIFAe 월드컵 '참가 철회'…미사일 공격에 12명 사망 수백명 부상

사진=AFC

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 슈팅이 막히자 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]한국 국가대표 주장 손흥민의 마지막 아시안컵이 무산될 위기에 처했다. 예맨 후티 반군이 내년 1월 아시안컵이 열릴 사우디아라비아를 향해 여러 차례 마시알 공격을 감행하고 있기 때문이다.

영국 가디언은 13일(한국시각) '아시아 축구 선수들이 내년 1월 아시안컵 참가를 위해 분쟁의 영향을 받고 있는 사우디아라비아로 향할 준비를 하는 가운데, 불안감이 커지고 있다'고 보도했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 이강인과 함께 슛을 준비하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

최근 며칠 동안 예멘 후티 반군은 사우디 리야드 국제공항을 향해 여러 차례 미사일 공격을 감행해 12명 이상이 사망하고 수백 명이 부상을 당했다. 아시안컵의 경기장 8곳 가운데 5곳이 리야드에 있다. 개최국 사우디는 내년 1월 7일 팔레스타인과 대회 개막전을 치를 예정이다. 결승전을 포함해 총 31경기가 수도 리야드에서 개최된다.

Advertisement

대한민국 대표팀이 정상적으로 아시안컵 일정을 소화하게 될지 관심이 쏠린다. 선수들의 안전을 고려해 대한축구협회(KFA)가 어떤 결정을 내릴지가 관건이다. 이번 아시안컵은 한국 대표팀 주장 손흥민의 마지막 아시안컵이 될 것으로 전망된다. 손흥민의 커리어에는 아직까지 아시안컵 우승 트로피가 없는 만큼 욕심을 낼만한 대회다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

유력한 아시안컵 우승 후보인 일본이 대회 참가를 포기할 가능성도 있다. 이미 일본축구협회는 사우디에서 이달 말 개최될 예정이었던 FIFAe 월드컵 2026 참가를 철회했다. FIFAe 월드컵은 국제축구연맹(FIFA)이 주관하는 e스포츠 국제 대회다. 일본축구협회는 성명을 통해 "개최국의 현재 상황과 안전 및 보안에 관한 입수 가능한 정보를 종합적으로 평가한 결과다"고 밝혔다.

Advertisement

호주 축구대표팀의 고민도 이만저만이 아니다. 호주는 11월 A매치 기간에 사우디 인근 중동 국가를 방문할 예정이다. 호주는 카타르 도하에서 카타르와, 요르단 암만에서 요르단과 각각 경기를 치를 계획이다. 위태로운 중동의 정세가 사우디의 아시안컵 개최를 위협하고 있다. 손흥민의 마지막 아시안컵 도전이 정상적으로 진행될 수 있을지 지켜봐야 한다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com