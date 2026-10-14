'충격, 캐릭이 위험하다' 바리오스 53초 결승골→요로 퇴장→루크먼 쐐기골 폭발! 이강인 선발 61분 출전 아틀레티코, 맨유 2-0 완파..'5경기 연속 무승, 맨유 팬들 화났다'

Atletico Madrid's Lee Kang-in, right, is challenged by Manchester United's Ayden Heaven during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Manchester United - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 13, 2026 Atletico Madrid's Pablo Barrios celebrates scoring their first goal REUTERS/Violeta Santos Moura

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Manchester United - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 13, 2026 Atletico Madrid's Marcos Llorente holds up the shirt of Koke following the passing of his mother Ana Merodio Borja as he celebrates after Ademola Lookman scores their second goal REUTERS/Violeta Santos Moura

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드가 홈에서 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 첫 승을 거뒀다. 최근 리그에서 부진한 맨체스터 유나이티드는 스페인 원정 패배를 당했다.

아틀레티코 마드리드가 14일(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 벌어진 맨유와의 2026~2027시즌 챔피언스리그 리그 페이즈 2라운드 홈경기서 2대0으로 승리했다. 파블로 바리오스가 결승골을, 아데몰라 루크먼이 쐐기골을 터트렸다. 맨유는 센터백 레니 요로가 레드카드 퇴장을 당하면서 자멸했다.

맨유 마이클 캐릭 감독은 입지가 점점 더 불안해지고 있다. 맨유는 최근 리그 4경기서 3무1패로 승리가 없었고, 이번 마드리드 원정에서 2골 차 완패를 당하면서 최근 5경기서 무승행진을 이어갔다. 맨유 팬들은 실망한 반응을 올렸다. 맨유 구단에 변화를 요구했다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Manchester United - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 13, 2026 Atletico Madrid's Pablo Barrios celebrates scoring their first goal with Lee Kang-in REUTERS/Violeta Santos Moura

아틀레티코는 경기 시작 53초 만에 선제골을 뽑았다. 아틀레티코는 단 한 번의 스루 패스로 맨유 수비를 뚫었다. 알렉스 바에나가 침착하게 내준 공을 바리오스가 밀어 넣어 기선을 제압했다. 그 골은 결국 결승골이 됐다. 이후 맨유는 거세게 몰아치는 압박을 견뎌낸 뒤 반격에 나섰다. 브라이언 음뵈모의 결정적인 슈팅은 상대 수문장 얀 오블락의 선방에 막혔다. 맨유 유니폼을 입고 데뷔전을 치른 카를로스 발레바의 슈팅까지 오블락의 거미손에 가로 막혔다.

1-0으로 앞선 아틀레티코도 추가골에 대한 아쉬움이 컸다. 알레한드로 그리말도의 프리킥은 골대를 때렸고, 전반 종료 직전 조니 카르도소의 골이 득점 과정에서 마르코스 요렌테의 핸드볼 반칙이 온필드 리뷰 확인돼 득점 취소됐다.

epa13301745 Manchester United's Leny Yoro (R) sees a red card during the UEFA Champions League soccer match between Atletico Madrid and Manchester United, in Madrid, Spain, 13 October 2026. EPA/JUANJO MARTIN

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후반 시작 10분, 아틀레티코는 추가골을 기록할 뻔했다. 바리오스가 맨유 수비진 뒤로 정확한 롱패스를 찔러 넣었고, 훌리안 알바레스가 발리슛을 날린게 골대를 맞고 나왔다. 맨유도 득점 기회를 날려버렸다. 맨유 브루노 페르난데스는 후반 25분, 슈팅이 크로스바를 때렸다.

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맨유의 추격 의지는 후반 29분, 완전히 꺾였다. 요로가 공격수 조너선 데이비드와 얽히는 과정에서 득점 기회를 저지했다는 홀딩 판정을 받아 퇴장당했다. 수적 우세에 놓인 아틀레티코는 후반 34분, 데이비드의 첫 번째 슈팅이 골키퍼 손에 맞고 흘러나온 것을 루크먼이 빈 골문에 밀어 넣었다.

Manchester United's head coach Michael Carrick looks on during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

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아틀레티코는 2골 차 리드를 실점 없이 끝까지 지키며 2대0 승리했다. 이번 시즌 챔피언스리그 리그 페이즈에서 1패 후 1승을 기록했다. 한국 국가대표 이강인은 선발 출전해 61분을 뛴 후 데이비드와 교체됐다. 맨유도 1승1패다.

아틀레티코는 오는 17일 에스파뇰과 리그 원정 경기를 갖는다. 맨유는 오는 18일 리즈와 리그 원정 경기를 앞두고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com